سياسة
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59 جريمة قتل يومياً وبيع 23 مليون سلاح في عام.. موجة جرائم تجتاح أمريكا
تظهر أحدث بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) أنّ الولايات المتحدة سجّلت أكثر من 21 ألف و500 جريمة قتل في 2020، أو ما يعادل 59 جريمة في اليوم. فيما بيعت أكثر من 23 مليون قطعة سلاح في 2020، وهو عدد قياسي، وأكثر من 20 مليون قطعة في 2021.
59 جريمة قتل يومياً وبيع 23 مليون سلاح في عام.. موجة جرائم تجتاح أمريكا
ارتفع معدّل جرائم القتل في الولايات المتحدة في 2020 إلى 6.5 لكل 100 ألف شخص / AFP
3 فبراير 2022

يتوجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس إلى نيويورك لمناقشة سبل التصدّي لموجة جرائم على مستوى البلاد تفاقمت خلال فترة الجائحة.

وتأتي بعض الأرقام اللافتة المتعلّقة بالجريمة في الولايات المتحدة، إذ أظهرت أحدث بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) أنّ الولايات المتحدة سجّلت أكثر من 21 ألف و500 جريمة قتل في 2020، أو ما يعادل 59 جريمة في اليوم.

ويمثّل الرقم زيادة بنسبة 30 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه وأكبر زيادة سنوية منذ بدء تسجيل الأرقام الفدرالية.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: "بعد عام من إراقة دماء غير مسبوقة في شوارع أمريكية، ترغم الجرائم العنيفة كثيرين على العيش في خوف".

واستمرّت معدّلات جرائم القتل في الارتفاع في 2021، وإن كانت بوتيرة أبطأ بلغت خمسة في المئة، وفق أرقام جزئية جمعها مركز "مجلس العدالة الجنائية" (Council on Criminal Justice).

أعداد الضحايا السود أعلى بشكل غير متكافئ

لا تتضمّن جميع سجّلات الشرطة معلومات عن إثنية الضحايا، لكنّ بناءً على الحالات الواردة لمكتب FBI في 2020، طالت 10 آلاف جريمة قتل تقريباً أمريكيين سود، أو ما يوازي حوالي نصف جرائم القتل.

ويمثّل الأمريكيون السود 12 في المئة فقط من عدد السكان، لذا فإنّ معدّل جرائم القتل التي تطالهم أعلى بحوالي أربع مرات في حال توزيع الوفيات بشكل متساوٍ.

أعلى بست مرات مقارنة بأوروبا

ارتفع معدّل جرائم القتل في الولايات المتحدة في 2020 إلى 6.5 لكل 100 ألف شخص، وهو معدّل يفوق بكثير ما يسجَّل في دول غنية أخرى.

وتظهر أرقام البنك الدولي أنّ معدّل جرائم القتل يبلغ واحدة لكل 100 ألف في فرنسا وألمانيا وأستراليا، فيما يبلغ المعدل في كندا اثنتين لكل 100 ألف.

سجل قاتم في ممفيس

سجلت شيكاغو، ثالث أكبر المدن الأمريكية، أكبر عدد من جرائم القتل العام الماضي بلغ 836 جريمة.

لكنّ، أعلى معدّل سُجِّلَ في ممفيس بولاية تنيسي الجنوبية، مع ألفين و352 جريمة قتل لكل 100 ألف مواطن.

بيع 43 مليون قطعة سلاح في سنتين

تُرتَكب ثلاثة أرباع جرائم القتل في الولايات المتحدة بأسلحة نارية فيما تستمر مبيعات المسدسات والبنادق وسواها من الأسلحة النارية في الارتفاع.

وبيعت أكثر من 23 مليون قطعة سلاح في 2020، وهو عدد قياسي، وأكثر من 20 مليون قطعة في 2021، وفق بيانات جمعها موقع (Small Arms Analytics).

ولا يشمل هذا الرقم الأسلحة "الشبح" التي تباع قطعاً منفصلة وتخلو من الأرقام المتسلسلة وتلقى رواجاً في أوساط الجريمة.

في يونيو/حزيران 2021 قال 30 في المئة من الأمريكيين البالغين إنّهم يمتلكون قطعة سلاح واحدة على الأقل، وفق استطلاع لمركز "بيو".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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