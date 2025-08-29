سياسة
2 دقيقة قراءة
البيت الأبيض: ترمب "لم يكن سعيداً" بالهجمات الروسية على كييف ويريد انتهاء هذه الحرب
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، "لم يكن سعيدًا" بالهجمات الأخيرة التي شنتها روسيا على العاصمة الأوكرانية كييف.
البيت الأبيض: ترمب "لم يكن سعيداً" بالهجمات الروسية على كييف ويريد انتهاء هذه الحرب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض / REUTERS
29 أغسطس 2025

وقالت ليفيت، خلال إحاطة إعلامية في البيت الأبيض بواشنطن، إن "الرئيس لم يكن سعيداً بهذا الخبر، لكنه لم يندهش أيضاً. هذان البلدان في حالة حرب منذ وقت طويل جداً".

وأشارت المتحدثة إلى أن أوكرانيا استهدفت مصافي النفط الروسية قبل الهجمات على كييف، وتابعت: "في الواقع، قاموا خلال هجماتهم في أغسطس/آب الجاري، بتعطيل 20% من طاقة مصافي النفط الروسية".

وأوضحت ليفيت أن "ترمب يريد انتهاء هذه الحرب، ولكن ربما لا يزال طرفا الحرب غير مستعدين بعد لإنهائها".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قصفاً روسيّاً طال العاصمة كييف، أسفر عن مقتل 14 شخصاً، بينهم 3 أطفال، وإصابة عشرات آخرين بجروح.

كما أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالتوسع مارتا كوس، أن مبنى بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف تضرر جراء القصف الروسي.

اختيارات المحرر

وفي 18 أغسطس/آب الجاري، شهد البيت الأبيض مباحثات جمعت ترمب مع زيلينسكي، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

كما ضم الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للناتو مارك روته.

وجاء اجتماع البيت الأبيض بعد قمة سابقة جمعت ترمب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 15 من الشهر ذاته، بولاية ألاسكا الأمريكية، بحثا خلالها سبل وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف، والعلاقات الثنائية.

وعقب لقائه القادةَ الأوروبيين، قال ترمب إن اجتماعه معهم سار بشكل "جيد للغاية"، وإنه بدأ التحضيرات لقمة ثلاثية سيشارك فيها إلى جانب نظيره الروسي والأوكراني.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us