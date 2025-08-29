وقالت ليفيت، خلال إحاطة إعلامية في البيت الأبيض بواشنطن، إن "الرئيس لم يكن سعيداً بهذا الخبر، لكنه لم يندهش أيضاً. هذان البلدان في حالة حرب منذ وقت طويل جداً".

وأشارت المتحدثة إلى أن أوكرانيا استهدفت مصافي النفط الروسية قبل الهجمات على كييف، وتابعت: "في الواقع، قاموا خلال هجماتهم في أغسطس/آب الجاري، بتعطيل 20% من طاقة مصافي النفط الروسية".

وأوضحت ليفيت أن "ترمب يريد انتهاء هذه الحرب، ولكن ربما لا يزال طرفا الحرب غير مستعدين بعد لإنهائها".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قصفاً روسيّاً طال العاصمة كييف، أسفر عن مقتل 14 شخصاً، بينهم 3 أطفال، وإصابة عشرات آخرين بجروح.

كما أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالتوسع مارتا كوس، أن مبنى بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف تضرر جراء القصف الروسي.