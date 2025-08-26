وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان نقلته هيئة البث الرسمية، إن السلطات البرازيلية رفضت التصديق على تعيين غالي داغان سفيراً جديداً لإسرائيل في برازيليا، مدعية أن "النهج النقدي والعدائي" الذي أبدته البرازيل ضد تل أبيب منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصاعد بشكل ملحوظ، بخاصة بعد تصريحات الرئيس لولا التي شبّه فيها ممارسات إسرائيل بـ"جرائم النازيين".

وتابعت الوزارة أن إسرائيل قررت على إثر ذلك "إعلان الرئيس لولا شخصية غير مرغوب فيها"، موضحة أن العلاقات بين الجانبين ستُدار من الآن على مستوى دبلوماسي أدنى، مع الإبقاء على ما وصفته بـ"اتصالات وثيقة مع دوائر أصدقاء إسرائيل في البرازيل".

وتشهد العلاقات بين إسرائيل والبرازيل توتراً متصاعداً منذ وصول لولا دا سيلفا إلى الحكم، بخلاف ما كان عليه الوضع مع سلفه اليميني جايير بولسونارو الذي احتفظ بعلاقات قوية مع تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن لولا يُعرف بمواقفه الناقدة لإسرائيل، وأنه احتفظ في سنوات سابقة بعلاقات وثيقة مع الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، كما انسحبت بلاده خلال ولايته من التحالف الدولي لإحياء ذكرى "الهولوكوست".