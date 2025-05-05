الحرب على غزة
3 دقيقة قراءة
رهف.. طفلة ينهشها المرض أمام عجز طبي ووسط مجاعة وحصار غزة
في قطاع غزة الذي يرزح تحت نيران الإبادة الإسرائيلية وحصار خانق، تصارع الطفلة الفلسطينية رهف عياد مرضاً نادراً وغامضاً نهش طفولتها بصمت، وأفقدها القدرة على المشي وتسبب في تساقط شعرها، في ظل عجز طبي كامل ونقص حاد في الغذاء والدواء.
رهف.. طفلة ينهشها المرض أمام عجز طبي ووسط مجاعة وحصار غزة
طفلة فلسطينية بغزة تعاني من مرض نادر وسط عجز طبي وحصار إسرائيلي / AA
5 مايو 2025

رهف (10 أعوام) التي كانت تلعب وتلهو بين إخوتها، باتت اليوم تتنقل بين المستشفيات والعيادات، بعدما تدهورت حالتها الصحية أكثر جراء سوء التغذية الناتج عن شح الغذاء في قطاع غزة، جراء تداعيات حرب الإبادة.

وجع بلا تشخيص في أحد أجنحة مستشفى الرنتيسي بمدينة غزة، يقف أحد الأطباء أمام سرير الطفلة رهف، التي كانت ذات وجه مشرق وشعر كثيف وجسد قوي، قبل أن ينهكها المرض وتغلبها المعاناة.

اليوم، ترقد بصمت وعيناها الذابلتان تترقبان نظرات والدتها التي لا تفارقها، بينما يغطي الشحوب ملامح وجهها الصغير، في صورة تلخص وجعها.

وفي ظل ما تعانيه، تأمل رهف ووالدتها، كما هو حال آلاف الأطفال في قطاع غزة، أن تستعيد عافيتها وتعود إلى مقاعد الدراسة، بعد أن حرمتها الحرب من حقها في التعليم والصحة والحياة الآمنة.

والسبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع عدد الشهداء جراء سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 57 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، محذراً من تزايد العدد في ظل إغلاق تل أبيب للمعابر ومنعها دخول المساعدات الإغاثية منذ شهرين.

ولأكثر من مرة، حذر مسؤولون فلسطينيون حكوميون وأمميون من مخاطر استمرار إغلاق إسرائيل للمعابر ومنعها دخول الإمدادات الأساسية من غذاء وأدوية ووقود ومياه للقطاع منذ شهرين.

آلام شديدة وتساقط شعر

قالت شروق عياد، والدة الطفلة رهف: "طفلتي تعاني من مرض غير معروف، عندها انتفاخ في الجسم، آلام شديدة في العظام، وتساقط شعر".

وأوضحت أن الأطباء في غزة عاجزون عن تشخيص حالتها بسبب نقص المعدات الطبية والأدوية. ولفتت إلى أنها أجرت لطفلتها عدة تحاليل، لكننا لم نصل إلى تشخيص، والأطباء أبلغوها أنه حتى لو جرى التشخيص لا يوجد علاج متوافر داخل غزة نتيجة الحصار وإغلاق المعابر.

وأشارت إلى أن سوء التغذية فاقم من حالة طفلتها، في ظل عدم قدرتها على توفير الغذاء المناسب.

وتتمنى الأم أن تنقل رهف للعلاج في الخارج وفتح المعابر، في ظل ما تعانيه من وضع صحي صعب.

نقص معدات طبية

من جانبه، قال الطبيب راغب ورش أغا، رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى الرنتيسي إن حالة رهف لا يوجد تشخيص واضح لها، لكن المؤكد أنها تعاني من سوء تغذية وسوء امتصاص ونقص حاد في الوزن.

وأضاف: "إذا استمر هذا الوضع، فإن ضعف جهاز المناعة نتيجة الهزال سيعرض الطفلة لمضاعفات خطيرة، قد تصل إلى الوفاة".

وخلال الإبادة المستمر، دمر وأحرق جيش الاحتلال الإسرائيلي 38 مستشفى، خرج معظمها من الخدمة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

كما أدى الاستهداف المباشر إلى توقف 81 مركزاً صحياً و164 مؤسسة طبية عن العمل، حسب المكتب.

ومطلع مارس/آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 من الشهر نفسه.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 19 شهراً إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

وتأتي هذه الأزمة الإنسانية في ظل نزوح أكثر من 90% من فلسطينيي القطاع من منازلهم، بعضهم مر بهذه التجربة لأكثر من مرة، إذ يعيشون داخل ملاجئ مكتظة أو في العراء، ما زاد من تفشي الأمراض والأوبئة.

وبدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us