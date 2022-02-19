سياسة
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خلال 3 سنوات.. كيف تعلّمت شابة مصرية اللغة التركية من المسلسلات؟
أسماء وائل (17 عاماً) قالت إنها تعيش في القاهرة وتحلم بالدراسة في تركيا، وذلك عقب أن بدأت في مشاهدة المسلسل التلفزيوني بنات الشمس "Güneşin Kızları" لثلاث سنوات.
خلال 3 سنوات.. كيف تعلّمت شابة مصرية اللغة التركية من المسلسلات؟
أوضحت أسماء وائل أنها احتفظت بدفتر ملاحظات وقامت بتدوين الكلمات التركية التي سمعتها لأول مرة / AA
19 فبراير 2022

تحلم الشابة المصرية أسماء وائل، بالالتحاق بالجامعة في تركيا بعد أن تعلمت وأتقنت اللغة بنفسها من خلال متابعة المسلسلات التركية.

وقالت أسماء (17 عاماً) لوكالة الأناضول، إنّها تعيش في القاهرة وبدأت بمشاهدة المسلسلات التركية منذ ثلاث سنوات وتعلمت اللغة التركية دون أن تتلقى أي تعليم أو دورة.

وأوضحت أنها احتفظت بدفتر ملاحظات وقامت بتدوين الكلمات التركية التي سمعتها لأول مرة.

وأردفت :"منذ حوالي 3 سنوات، بدأت في مشاهدة المسلسل التلفزيوني بنات الشمس Güneşin Kızları لأول مرة، بسبب اهتمامي وحبي لتركيا واللغة التركية، بدأت أفهم وأتحدث الحوارات في المسلسلات التركية".

وأشارت إلى أن الممثلة التركية المفضلة لديها هي هاندا أرتشيل، وأنها تحبها كثيراً وتتابع كل مسلسلاتها.

ولفتت إلى أنها تهدف إلى تحسين لغتها التركية في معهد "يونس إمره" بالقاهرة، وأنها تريد مواصلة تعليمها الجامعي في تركيا إذا سمح وضعها المادي بذلك.

وتابعت : "أحلم بالدراسة بالجامعة في تركيا في المستقبل، أحب الشعب التركي والطعام والثقافة التركية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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