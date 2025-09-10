وقالت الخارجية التركية في بيان مساء الثلاثاء إن "الوضع الأمني في نيبال أصبح حساساً نتيجة التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد".
وأضاف البيان: "في هذا السياق، ننصح مواطنينا بتجنب السفر إلى نيبال ما لم يكن ذلك ضرورياً، كما نوصي من يقيمون هناك بشكل دائم أو مؤقت بتوخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية".
وأكدت الخارجية التركية أهمية متابعة كل ما يُنشر من بيانات بشأن التطورات على الموقع الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي للسفارة التركية في نيودلهي، المعتمدة لدى نيبال.
وأعلن رئيس وزراء نيبال، الثلاثاء، استقالته من منصبه، على خلفية احتجاجات دامية، ضد حجب مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، إذ بدأت الأزمة عندما حجبت السلطات في 4 سبتمبر/أيلول منصات (فيسبوك وإنستغرام وواتساب ويوتيوب وإكس وريديت ولينكدإن) بدعوى أنها لم تتقدم بطلب تسجيل لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوقت المحدد.
القرار فجَّر موجة غضب، خرج آلاف المتظاهرين، ومعظمهم من الشباب، في مسيرات باتجاه مبنى البرلمان، رافعين شعارات ضد الفساد وضد إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع تصاعد العنف، فرضت السلطات حظر تجوال في مناطق حيوية بالعاصمة، وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 19 شخصاً وإصابة أكثر من 400 آخرين.