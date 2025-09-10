وقالت الخارجية التركية في بيان مساء الثلاثاء إن "الوضع الأمني في نيبال أصبح حساساً نتيجة التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد".

وأضاف البيان: "في هذا السياق، ننصح مواطنينا بتجنب السفر إلى نيبال ما لم يكن ذلك ضرورياً، كما نوصي من يقيمون هناك بشكل دائم أو مؤقت بتوخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية".

وأكدت الخارجية التركية أهمية متابعة كل ما يُنشر من بيانات بشأن التطورات على الموقع الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي للسفارة التركية في نيودلهي، المعتمدة لدى نيبال.