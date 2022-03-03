قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخميس، إن الخلاف بلاده وقطر كان "شجاراً بين أفراد العائلة".

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، وأوردتها وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وعند سؤاله إن كان "الشجار العائلي قد انتهى"، أجاب بن سلمان: "بالتأكيد، العائلة تظلّ عائلة، والأمر مثل شجار بين الأشقاء، مما يعني أنهم حتماً سيتجاوزونه، وحتماً سوف نصبح أفضل الأصدقاء، فلدى دول مجلس التعاون الخليجي نفس النظام، ولدينا نفس الآراء السياسية بنسبة 90% على ما أعتقد".

وتابع: "نواجه المخاطر الأمنية نفسها، والتحديات والفرص الاقتصادية نفسها، لذا نحن كلنا كدول مجلس التعاون الخليجي مثل دولة واحدة، وهذا ما دفعنا إلى تأسيس مجلس التعاون والعمل معاً، لأن عملنا معاً سيضمن أمننا، ويضمن نجاح خطتنا الاقتصادية".

وأكّد بن سلمان أنه لا يرغب في الحديث عن أشياء سلبية، مضيفاً: "لقد تجاوزنا الأمر، واليوم باتت لدينا علاقات رائعة ومذهلة مع قطر، والشيخ تميم شخص رائع وقائد رائع، وكذلك بقية قادة دول الخليج".

وعند سؤاله بخصوص إيران وتطبيع العلاقات معها، قال ولي العهد السعودي: "إنهم جيراننا، وسيبقون جيراننا إلى الأبد، ليس بإمكاننا التخلص منهم، وليس بإمكانهم التخلص منا، لذا فإن من الأفضل أن نحلّ الأمور وأن نبحث عن سُبل لنتمكن من التعايش".

ولفت بن سلمان إلى أن السعودية وإيران خاضتا مباحثات على مدار 4 أشهر.

وأردف: "سمعنا عديداً من تصريحات القادة الإيرانيين التي كانت محلّ ترحيب لدينا في المملكة العربية السعودية، وسوف نستمرّ في تفاصيل هذه المناقشات، وآمل أن نصل إلى موقف جيد لكلا البلدين، يشكّل مستقبلاً مشرقاً للسعودية وإيران".

وبخصوص الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى قال: "أعتقد أن أي بلد في العالم لديه قنابل نووية يُعَدّ خطيراً، سواء إيران وأي دولة أخرى، لذا لا نودّ أن نرى ذلك، وأيضاً لا نرغب في رؤية اتفاق نووي ضعيف، لأنه سيؤدِّي في النهاية إلى النتيجة نفسها".