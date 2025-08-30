ومن المقرر أن يبدأ البرنامج الرسمي للاحتفال بزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان وأركان الدولة إلى ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك وسط أنقرة.

كما سيقبل الرئيس التهاني في المجمع الرئاسي بأنقرة، وسيشارك في حفل تخرج كلية الحربية بوزارة الدفاع، على أن يُختتم اليوم بحفل استقبال رسمي في مقر الرئاسة التركية في العاصمة أنقرة.

وعبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة نشرها في الذكرى الـ103 لعيد النصر عن سعادته لاستعادة “شعور الفخر والفرح معاً بمناسبة عيد النصر الذي يُعَدّ من نقاط التحول والصفحات الذهبية في تاريخ تركيا”.

وقال أردوغان: "هذا اليوم من أقوى دلالات الإرادة الفريدة، والإيمان الراسخ، والشجاعة التي أظهرها الشعب التركي من أجل الحرية والاستقلال. انتصارنا العظيم الذي حققته جيوشنا البطلة بحب الوطن ووحدة إرادة أمتنا حطّم قيود العبودية وفتح الطريق نحو استقلالنا، وقد وُضعت أُسُس جمهوريتنا بعد هذا النصر الفريد”.