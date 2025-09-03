وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين، يحيى سريع، في بيان إنهم أطلقوا "صاروخاً بالستياً من نوع فلسطين2 الانشطاري مزوداً برؤوس متعددة، ويُستخدم للمرة الثانية، وصاروخاً آخر من نوع ذو الفقار نحو يافا (تل أبيب)".

وأشار سريع إلى أن العملية أصابت "أهدافاً حساسة وحققت أهدافها بنجاح"، وأنها تسببت في "هروع أعداد كبيرة من الإسرائيليين إلى الملاجئ".

وفي وقت سابق الأربعاء، أغلقت السلطات الإسرائيلية المجال الجوي في منطقة مطار بن غوريون في تل أبيب وسط البلاد مؤقتاً، بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة إنّ هذه هي المرة الأولى التي تدوّي فيها صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس الغربية منذ اغتيال رئيس حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً) وعدد من وزرائها بقصف إسرائيلي على صنعاء الأسبوع الماضي.