"الحوثي" تعلن استهداف مواقع إسرائيلية "حساسة" في تل أبيب بصاروخين بالستيين
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية "حساسة" بمنطقة تل أبيب، بصاروخين بالستيين أحدهما "انشطاري".
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع / Others
3 سبتمبر 2025

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين، يحيى سريع، في بيان إنهم أطلقوا "صاروخاً بالستياً من نوع فلسطين2 الانشطاري مزوداً برؤوس متعددة، ويُستخدم للمرة الثانية، وصاروخاً آخر من نوع ذو الفقار نحو يافا (تل أبيب)".

وأشار سريع إلى أن العملية أصابت "أهدافاً حساسة وحققت أهدافها بنجاح"، وأنها تسببت في "هروع أعداد كبيرة من الإسرائيليين إلى الملاجئ".

وفي وقت سابق الأربعاء، أغلقت السلطات الإسرائيلية المجال الجوي في منطقة مطار بن غوريون في تل أبيب وسط البلاد مؤقتاً، بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة إنّ هذه هي المرة الأولى التي تدوّي فيها صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس الغربية منذ اغتيال رئيس حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً) وعدد من وزرائها بقصف إسرائيلي على صنعاء الأسبوع الماضي.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت، الثلاثاء، تنفيذ 4 عمليات عسكرية هاجمت فيها أهدافاً إسرائيلية، بينها مبنى هيئة الأركان ومطار بن غوريون وسط إسرائيل، ومحطة كهرباء الخضيرة وميناء أسدود.

والسبت، أعلنت الجماعة مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي، مع عدد من الوزراء، جراء القصف الإسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس.

ويشن الحوثيون هجمات على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف سفن مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي رداً على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة خلّفت 63 ألفاً و633 شهيداً، و160 ألفاً و914 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينياً، بينهم 131 طفلاً.

مصدر:TRT ARABI
