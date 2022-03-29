سياسة
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ويل سميث يعتذر لكريس روك على صفعه بحفل الأوسكار.. ماذا قال؟
اعتذر الممثّل ويل سميث لزميله كريس روك على صفعه إياه مساء الأحد خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار.
ويل سميث يعتذر لكريس روك على صفعه بحفل الأوسكار.. ماذا قال؟
الممثّل ويل سميث وزجته جيدا بينكت سميث - أرشيفية / AP
29 مارس 2022

قدّم الممثّل ويل سميث الاثنين عبر إنستغرام اعتذاره لزميله كريس روك على صفعه إياه مساء الأحد خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار بسبب دعابة سخر فيها الممثل الفكاهي من الرأس الحليق لجيدا بينكت سميث زوجة الممثل الهوليوودي المصابة بداء الثعلبة.

وكتب سميث عبر إنستغرام: "كريس، أودّ أن أعتذر إليك علناً. ما فعلته تخطّى الحدود وكنت مخطئاً. أشعر بالخجل، وما فعلته لا يدلّ على الرجل الذي أريد أن أكونه".

وأتى اعتذار سميث بعيد إعلان "الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها"، الجهة القائمة على جوائز الأوسكار، أنّها فتحت تحقيقاً رسمياً في الواقعة التي حصلت مباشرة على الهواء وأثارت ذهول الجمهور الذي كان موجوداً في القاعة والمشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم.

وشدّد النجم الهوليوودي في اعتذاره على أنّ "العنف بكلّ أشكاله مسمّم ومدمّر. ما فعلته الليلة الماضية في حفل توزيع جوائز الأوسكار غير مقبول ولا يُغتفر".

وإذ أكّد سميث أنّه يتفهّم بالكامل أنّ عمله يحتّم عليه تحمّل النكات التي تسخر منه "لكنّ نكتة تتعلّق بمشكلة جيدا الصحّية كانت أمراً تخطّى الحدود بالنسبة إليّ وكان ردّ فعلي عليه عاطفياً".

وفي دعابته شبّه روك شعر زوجة سميث القصير برأس ديمي مور الحليق في فيلم G.I. Jane. ولوحظ أنّ ما قاله روك أثار انزعاج جيدا بينكيت سميث التي سبق لها وتحدثت علناً عن تساقط الشعر الذي تعانيه بسبب إصابتها بداء الثعلبة.

ومع أنّ سميث ضحك في البداية للدعابة إلا أنه ما لبث أن صعد إلى خشبة المسرح وصفع روك على وجهه بقوة، وقد سُمع صوت الصفعة في الميكروفونات وسط ذهول الجمهور.

وقال روك الذي بدت عليه الصدمة: "واو. واو. لقد صفعني ويل سميث للتوّ". وأضاف مبرّراً دعابته: "لقد كانت مزحة عن G.I. Jane".

لكنّ سميث الذي كان قد عاد للجلوس بجانب زوجته، ردّ عليه صائحاً: "دع اسم زوجتي بعيداً من فمك اللعين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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