وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان مساء الأربعاء أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الطيبة جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد"، كما أعلنت في بيان آخر مقتل شخص آخر وإصابة مدني بجروح إثر "غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة الخرايب جنوب لبنان”.

وفي بيان ثالث، قال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان إن جيش الاحتلال "استهداف بلدة شبعا جنوب لبنان أدى في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد".

وفي بلدة ياطِر، قتل مدني لبناني إثر استهدافه بطائرة مسيرة إسرائيلية، بحسب وزارة الصحة، التي أكدت في بيانها الرابع أن الغارة أسفرت عن "سقوط شهيد".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قوة إسرائيلية توغلت عند سفح جبل الباط في الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون، حيث أقدمت على تفجير منزل يبعد مئات الأمتار عن موقع جل الدير المحتل، فيما شهدت الأجواء فوق المنطقة تحليقاً مكثفاً للطائرات المسيرة.

كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة حولا في أثناء قيام عدد من الأهالي بنقل أثاث منازلهم، من دون تسجيل إصابات، في حين شهدت بلدات النبطية وإقليم التفاح وزبدين وميفدون وشقرا ومارون الراس وغيرها، طلعات جوية كثيفة للطائرات الإسرائيلية.

ووفق المصدر ذاته، استهدفت طائرة مسيرة حفاراً في بلدة يارون للمرة الثانية، فيما سقطت مسيرة قرب حفار في ميس الجبل بعد أن ألقت قنبلة في المكان. كما ألقت مسيرة أخرى مناشير تحريضية في الحي الشرقي من البلدة.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال مهاجمة موقعين جنوب لبنان ادعى أنهما تابعان لـ"حزب الله"، وقال في بيان: "أنجزت قوات لواء الجبال (810) تحت قيادة الفرقة 210 خلال الليلة الماضية عملية دقيقة في منطقة جبل روس (هار دوف) في جنوب لبنان حيث دمرت القوات عدة مرابض استخدمها حزب الله في الماضي".

وأضاف: "تم تنفيذ العملية بعد مراقبة الاستطلاعات وعمليات لقواتنا عدة مرات في الأشهر الأخيرة".