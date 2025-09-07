وذكر يلماز في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إن سوسيال" التركية، اليوم الأحد، أن تركيا ستكشف عن الخارطة عبر مؤتمر صحفي صباح الاثنين.

وأوضح أن الخطة متوسطة الأجل تشمل الفترة من 2026 إلى 2028، لافتاً إلى أن تركيا تُحدّث مؤشراتها الاقتصادية الكلية عبر خارطة الطريق متوسطة الأجل في ضوء التطورات بالعالم والبلاد.