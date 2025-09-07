تركيا
1 دقيقة قراءة
نائب أردوغان: الحكومة ستكشف الاثنين عن خطتها الاقتصادية متوسطة المدى
أعلن جودت يلماز نائب الرئيس التركي، أن الحكومة ستكشف الاثنين عن خارطة الطريق للسياسات الاقتصادية متوسطة الأجل لثلاث سنوات.
نائب أردوغان: الحكومة ستكشف الاثنين عن خطتها الاقتصادية متوسطة المدى
نائب الرئيس التركي جودت يلماز / AA
7 سبتمبر 2025

وذكر يلماز في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إن سوسيال" التركية، اليوم الأحد، أن تركيا ستكشف عن الخارطة عبر مؤتمر صحفي صباح الاثنين.

وأوضح أن الخطة متوسطة الأجل تشمل الفترة من 2026 إلى 2028، لافتاً إلى أن تركيا تُحدّث مؤشراتها الاقتصادية الكلية عبر خارطة الطريق متوسطة الأجل في ضوء التطورات بالعالم والبلاد.

اختيارات المحرر

ومن المرتقب إعلان أرقام الميزانية الرئيسية للفترة 2026-2028 خلال المؤتمر الصحفي، وطرح أجندة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد التركي، وفق يلماز.

وأكد يلماز أن تركيا تعمل على الحفاظ على إطار السياسات الأساسية وتعزيزه وتحديثه، مع التركيز على المحافظة على خفض التضخم والنمو المتوازن والرفاهية الاجتماعية الدائمة وتجاوز آثار الزلازل بشكل كامل.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us