سياسة
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شاهد| مقطع فيديو للبشير يتجول بمشفى يثير غضب السودانيين
أثار مقطع فيديو يظهر الرئيس المخلوع عمر البشير وهو يتجول في مشفى نُقل إليه من السجن بسبب مرضه، ردود فعل غاضبة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السودان. ويحتجز البشير في سجن كوبر ويحاكم بتهمة قيادة انقلاب الجيش عام 1989.
شاهد| مقطع فيديو للبشير يتجول بمشفى يثير غضب السودانيين
يحاكم البشير بتهمة قيادة انقلاب الجيش عام 1989 الذي أوصله إلى السلطة / AA
20 أبريل 2022

أثار مقطع فيديو ظهر فيه الرئيس المخلوع عمر البشير وهو يتجول في جناح بمستشفى، نُقل إليه على أساس أنه لا يمكن بقاؤه في السجن بسبب مرضه، ردود فعل غاضبة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السودان، فيما أبدى البعض دعمه للرئيس السابق.

وأطيح بالبشير قبل أكثر من ثلاث سنوات في انقلاب عسكري بعد أشهر من الاحتجاجات، وهو محتجز في سجن كوبر في أثناء محاكمته بتهمة قيادة انقلاب الجيش عام 1989 الذي أوصله إلى السلطة، وكذلك بتهم تتعلق بالفساد وحقوق الإنسان.

ولم يتسن التأكد من صحة الفيديو الذي ظهر هذا الأسبوع ولم يتضح مصدره. لكن محامي البشير لم يعترضوا على اللقطات، وأكد أحدهم أنه يقيم حالياً في المستشفى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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