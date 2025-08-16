وأفاد بيان للكتائب بأن "مجاهدي القسام، بالتنسيق مع مجاهدي سرايا القدس، دكوا موقع قيادة وسيطرة للعدو في محيط مجمع المحاكم جنوب مدينة خان يونس بعدد من قذائف الهاون".

ولم تقدم الفصائل مزيداً من التفاصيل، فيما لم يصدر جيش الاحتلال أي تعليق على الحادثة حتى ساعة إعداد الخبر.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وتأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.