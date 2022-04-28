يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المملكة العربية السعودية الخميس، تلبيةً لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، أن أردوغان سيُجري مباحثات في إطار زيارته التي تستغرق يومين.

وأوضح البيان أن الجانبين سيستعرضان خلال المباحثات العلاقات الثنائية من جميع جوانبها ومناقشة فرص تطوير التعاون.

كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حيال قضايا إقليمية ودولية، حسب البيان.

وفي فبراير/شباط قال الرئيس التركي إن أنقرة تواصل "الحوار الإيجابي" مع السعودية وتريد اتخاذ خطوات ملموسة في الأيام المقبلة لتحسين العلاقات.

وأضاف في تصريحات للصحفيين على متن طائرة خلال رحلة عودته من الإمارات: "نواصل حوارنا الإيجابي مع السعودية، نريد أن نواصل من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة، وتطوير العملية في اتجاه إيجابي".