سياسة
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تستغرق يومين.. أردوغان يبدأ زيارة للسعودية الخميس
ذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري زيارة للسعودية الخميس، تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز. وأوضحت أن أردوغان سيُجري مباحثات في إطار زيارته التي تستغرق يومين.
تستغرق يومين.. أردوغان يبدأ زيارة للسعودية الخميس
أردوغان يزور السعودية الخميس (أرشيفية) / AA
28 أبريل 2022

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المملكة العربية السعودية الخميس، تلبيةً لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، أن أردوغان سيُجري مباحثات في إطار زيارته التي تستغرق يومين.

وأوضح البيان أن الجانبين سيستعرضان خلال المباحثات العلاقات الثنائية من جميع جوانبها ومناقشة فرص تطوير التعاون.

كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حيال قضايا إقليمية ودولية، حسب البيان.

وفي فبراير/شباط قال الرئيس التركي إن أنقرة تواصل "الحوار الإيجابي" مع السعودية وتريد اتخاذ خطوات ملموسة في الأيام المقبلة لتحسين العلاقات.

وأضاف في تصريحات للصحفيين على متن طائرة خلال رحلة عودته من الإمارات: "نواصل حوارنا الإيجابي مع السعودية، نريد أن نواصل من خلال اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة، وتطوير العملية في اتجاه إيجابي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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