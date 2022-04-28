سياسة
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إيلون ماسك: الخطوة القادمة سأشتري شركة كوكاكولا لأعيد الكوكايين فيها
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه سيشتري شركة "كوكاكولا" التي تُعَدّ من أشهر شركات المشروبات الغازية في العالم، لإعادة وضع مادة الكوكايين المخدرة في منتجاتها.
إيلون ماسك: الخطوة القادمة سأشتري شركة كوكاكولا لأعيد الكوكايين فيها
إيلون ماسك: في المرة المقبلة سأشتري شركة كوكاكولا لكي أعيد الكوكايين إليها / AA
28 أبريل 2022

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه سيشتري شركة "كوكاكولا" التي تُعَدّ من أشهر المشروبات الغازية في العالم، لإعادة وضع مادة الكوكايين المخدرة في منتجاتها.

جاء تصريح ماسك بعد أيام من إعلانه شراء موقع تويتر، لكن هذا إعلان اليوم بدا كأنه نكتة.

وكتب ماسك على حسابه بموقع تويتر: "في المرة المقبلة سأشتري شركة كوكاكولا لكي أعيد الكوكايين إليها".

ولاقت التغريدة تفاعلاً من متابعي ماسك، إذ علّق عليها أكثر من 40 ألف شخص حتى صباح الخميس، فيما أعاد نشرها أكثر من 71 ألف مغرّد، وأبدى 635 ألفا آخرون إعجابهم بها.

وفي التعليقات على التغريدة اقترح مغردون على ماسك شراء شركات ومنصات بعينها، مثل تيك توك وماكدونالدز.

وذهب آخرون إلى تذكير ماسك بأنه يصعب عليه شراء "كوكاكولا"، لأن قيمتها السوقية تبلغ 284 مليار دولار، مما يعني أنها تفوق ثلثَي ثروة ماسك البالغة 268 مليار دولار، وفق بعض التقديرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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