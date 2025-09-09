وعبّر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن إدانته للهجوم الإسرائيلي على الدوحة، محذراً في الوقت ذاته أنه "يهدد الأمن والاستقرار".
الأردن
طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، المجتمع الدولي بـ"ردع إسرائيل ولجم عدوانيتها" عقب استهدافها قطر، محذراً من أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد أمن المنطقة بأسرها.
وقال الصفدي، في تدوينة عبر منصة إكس: "ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الجبان على دولة قطر الشقيقة"، مضيفاً أن استهداف قطر يمثل "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً لأمن الشعب القطري والمقيمين فيها".
وشدّد الصفدي على أن هذا الاستهداف "امتداد للعدوانية الإسرائيلية الوحشية التي تقوض استقرار المنطقة". وتابع: "أمننا واحد، ونقف مع الأشقاء في قطر ونتضامن معهم بالمطلق في أي خطوات يتخذونها ضد هذا العدوان ولحماية أمنهم واستقرارهم وسيادتهم".
مصر
أعربت الرئاسة المصرية في بيان، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للعمل العدواني، الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر.
وقال البيان المصري: "نؤكد أن هذا الاعتداء يمثل سابقة خطيرة وتطوراً مرفوضاً"، مضيفاً أن "مصر ترى أن هذا التصعيد يقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".
لبنان
ذكر الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيان، أنّ "الاعتداء الإسرائيلي استهتار بأرواح المدنيين الآمنين من أبناء الشعب القطري، كما هو الحال لشعوب المنطقة كافة.
الكويت
وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين العدوان الغاشم الذي تعرضت له دولة قطر من القوات الإسرائيلية الجائرة.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان: "هذا العدوان الغاشم يشكل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية وتهديداً خطراً لأمن المنطقة واستقرارها وتقويضاً مباشراً للأمن والسلم الدوليين".
سوريا
من جانبها، أدانت الخارجية السورية في بيان، العدوان الإسرائيلي على الدوحة، مؤكدة تضامنها الكامل مع قطر، ودعت إلى موقف دولي صارم تجاه هذه الممارسات التي تهدد السلم الإقليمي والدولي.
السعودية
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، إدانتها واستنكارها بأشد العبارات "الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة".
وأكدت تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة قطر، ووضع إمكاناتها كافة لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، محذرة من العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية.
العراق
أدانت وزارة الخارجية العراقية الاستهداف الإسرائيلي لقادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، مشددة على أن "الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة وأراضي دولة قطر".
وقالت الخارجية العراقية في بيان: "نعرب عن إدانةِ واستنكارِ جمهورية العراق الشديدَين لاعتداء الكيانِ الصهيوني باستهداف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وتَعدّه عملاً جباناً يمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة وأراضي دولة قطر الشقيقة، ويُشكّل تهديداً لأمنها واستقرارها".
وتابعت: "هذا الاعتداء يأتي في سياق استمرار سياسة القتل والتهجير الممنهجة التي ينتهجها كيانُ الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما يُعرّض الأمن والسلم الإقليمي والدولي لمزيدٍ من التوتر والتصعيد".
الإمارات
وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية بياناً لوزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان، قال فيه إننا "نعرف عن تضامن دولة الإمارات الكاملة مع دولة قطر الشقيقة، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".
وشدد البيان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محضراً من أن استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويجر المنطقة إلى مسارات خطيرة.
النرويج
في غضون ذلك، عبّر وزير الخارجية النرويجي عن إدانته للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، مشيراً إلى أن "قصف منطقة سكنية في الدوحة انتهاك خطير للقانون الدولي".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت قطر أن إسرائيل شنت "هجوماً جباناً استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة"، مشيرة إلى أنها بدأت تحقيقاً ولن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور.
وقبل ساعات، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم بوساطة سلاح الجو "قيادة حركة حماس" في الدوحة بالتعاون مع جهاز "الشاباك".
في المقابل، أكدت مصادر من حركة حماس لـTRT عربي نجاة وفد الحركة المفاوض نتيجة استهداف إسرائيلي في الدوحة، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود إصابات.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر في حركة "حماس" لم تسمه، أن القصف استهدف وفد الحركة المفاوض في أثناء اجتماعه بالعاصمة القطرية. وأشار المصدر نفسه إلى "نجاة الوفد القيادي لحركة حماس برئاسة خليل الحية" من الهجوم الإسرائيلي.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفاً و605 شهداء، و163 ألفاً و319 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 399 فلسطينياً بينهم 140 طفلاً.