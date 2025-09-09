وعبّر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن إدانته للهجوم الإسرائيلي على الدوحة، محذراً في الوقت ذاته أنه "يهدد الأمن والاستقرار".

الأردن

طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، المجتمع الدولي بـ"ردع إسرائيل ولجم عدوانيتها" عقب استهدافها قطر، محذراً من أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد أمن المنطقة بأسرها.

وقال الصفدي، في تدوينة عبر منصة إكس: "ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الجبان على دولة قطر الشقيقة"، مضيفاً أن استهداف قطر يمثل "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً لأمن الشعب القطري والمقيمين فيها".

وشدّد الصفدي على أن هذا الاستهداف "امتداد للعدوانية الإسرائيلية الوحشية التي تقوض استقرار المنطقة". وتابع: "أمننا واحد، ونقف مع الأشقاء في قطر ونتضامن معهم بالمطلق في أي خطوات يتخذونها ضد هذا العدوان ولحماية أمنهم واستقرارهم وسيادتهم".

مصر

أعربت الرئاسة المصرية في بيان، عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للعمل العدواني، الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر.

وقال البيان المصري: "نؤكد أن هذا الاعتداء يمثل سابقة خطيرة وتطوراً مرفوضاً"، مضيفاً أن "مصر ترى أن هذا التصعيد يقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".

لبنان

ذكر الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيان، أنّ "الاعتداء الإسرائيلي استهتار بأرواح المدنيين الآمنين من أبناء الشعب القطري، كما هو الحال لشعوب المنطقة كافة.

الكويت

وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين العدوان الغاشم الذي تعرضت له دولة قطر من القوات الإسرائيلية الجائرة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان: "هذا العدوان الغاشم يشكل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية وتهديداً خطراً لأمن المنطقة واستقرارها وتقويضاً مباشراً للأمن والسلم الدوليين".

سوريا

من جانبها، أدانت الخارجية السورية في بيان، العدوان الإسرائيلي على الدوحة، مؤكدة تضامنها الكامل مع قطر، ودعت إلى موقف دولي صارم تجاه هذه الممارسات التي تهدد السلم الإقليمي والدولي.

السعودية