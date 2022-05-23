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تحول استراتيجي.. تعرّف مشروع الغواصات التركية محلية الصنع
أطلقت تركيا في عام 2011 مشروعاً محلياً ضخماً لإنتاج 6 غواصات من فئة "رئيس" حتى عام 2027 ووضعها تحت تصرف القوات البحرية التركية، بمساهمة محلية تصل إلى أكثر من 75%، سعياً وراء تعزيز قدرات بحريتها وجعلها في قمة ترتيب أقوى الأساطيل البحرية في المنطقة.
تحول استراتيجي.. تعرّف مشروع الغواصات التركية محلية الصنع
حفل إنزال غواصة "بيري رئيس" لإستكمال أعمال تصنيعها وتزويدها بالأنظمة المحلية. / AA
23 مايو 2022

في كلمة خلال حضوره مراسم بدء بناء غواصة محلية في ولاية قوجه ألي غربي البلاد، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نخطط لتسليم غواصتنا المحلية إلى قواتنا البحرية خلال 5-6 سنوات". وأشار إلى أن بلاده تخطط لامتلاك 6 غواصات مع حلول عام 2027.

وأردف الرئيس التركي قائلاً: "نهدف إلى تسليم أولى الغواصات التي تحمل اسم "بيري رئيس" إلى قيادة القوات البحرية هذا العام. وبدءاً من هذا العام، سندخل غواصة جديدة كل عام إلى الخدمة ضمن أسطول البحرية التركي، وسنضيف 6 غواصات من النوع الجديد إلى أسطولنا البحري حتى عام 2027 ". فيما أكد على أنهم سيستخدمون الخبرة التي اكتسبوها خلال مرحلة تصنيع الغواصات الست من فئة "رئيس" في عملية إنتاج الغواصات الوطنية ضمن مشروع (MİLGEM) الذي يخطط لتدشينه بدءاً من عام 2025.

وبعد خطابه، نفذ الرئيس أردوغان أول عملية لحام لغواصة "سلمان رئيس" التي يتوقع أن تكون الغواصة السادسة والأخيرة ضمن المشروع، الذي يجري تنفيذه حالياً في أحواض بناء السفن بمدينة "كولجك" التركية، بولاية قوجه ألي (شمال غرب تركيا)، ومن المخطط أن تدخل الخدمة ضمن البحرية التركية بحلول عام 2027.

6 غواصات من فئة "رئيس"

دخل مشروع إنتاج غواصات عسكرية للبحرية التركية حيز التنفيذ منتصف عام 2011، وذلك من خلال التعاون المشترك بين رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وشركة "تيسين كروب للأنظمة البحرية" (Thyssen Krupp Marine Systems) الألمانية. ويشمل المشروع إنتاج 6 غواصات من فئة "رئيس" حتى عام 2027 ووضعها تحت تصرف قيادة القوات البحرية التركية.

وعقب إنزال أولى الغواصات المسماة "بيري رئيس" إلى المياه في نهاية عام 2019 لاستكمال أعمال تصنيعها وتزويدها بالأنظمة المحلية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده ابتداءً من عام 2022، ستدخل غواصة جديدة كل عام إلى الخدمة ضمن أسطول البحرية التركي. ,وتتميز الغواصة التركية "بيري رئيس" بمزايا متقدمة تتشابه مع الغواصة الألمانية (Type- 214)، وهي واحدة من الغواصات الـ6 التي جرى التعاقد مع ألمانيا على تصميمها وتصنيعها في تركيا.

ويعتبر المشروع أحد أكبر مشاريع بناء غواصات بشكل مشترك على الإطلاق، إذ بلغت قيمته الإجمالية نحو 2.7 مليار دولار أمريكي. إذ ستصل نسبة المساهمة المحلية التي ستسهم بها قيادة القوات البحرية التركية إلى أكثرمن 75% خلال إنتاج الغواصات الـ6 التي ستدخل الخدمة تباعاً بدءاً من العام الجاري وتحمل الأسماء التالية: "بيري رئيس" 2022، "حذر رئيس" 2023، "مراد رئيس" 2024، "أيدن رئيس" 2025، "سيد علي رئيس" 2026، "سلمان رئيس" 2027.

مواصفات متطورة

بفضل نظام الدفع المستقل هوائياً، ستتمكن الغواصات من البقاء في أعماق المياه لمدة تزيد على 12 أسبوعاً حتى إعادة الإمداد. وستتمكن من الغوص لمسافة تزيد عن 300 متر وتنفيذ مهام طوال 3 أيام بلا انقطاع.

والغواصات مجهزة بأسلحة ضد الأهداف تحت الماء والسطحية والبرية مع القدرة على إطلاق أنواع عديدة من الطوربيدات والصواريخ والألغام. فيما يبلغ طولها 68.35 متر بقطر خارجي يبلغ 6.3 متر، فيما يبلغ وزنها فوق الماء 1850طناً وتحته حوالي 2042 طناً، وتتسع لـ40 فرداً.

وفي معرض حديثه خلال الحفل، قال الرئيس أردوغان: " ندمج طوربيدنا الوطني "أكيا" وصاروخنا الوطني المضاد للسفن "أطماجا" في غواصاتنا الجديدة".

توطين صناعة الغواصات

شاركت في مشروع إنتاج الغواصات الـ 6 من فئة "رئيس" ما يقرب من 30 شركة محلية، ونُقلت التكنولوجيا لعديد من الشركات المحلية، مما يمنحها القدرة على تصميم وتصنيع واختبار أنظمة وأجهزة لاستخدامها في منصات الغواصات والمركبات تحت الماء في السنوات المقبلة.

فيما أكد الرئيس أردوغان على أنهم يولون هذه الإنجازات، التي لم يكن من الممكن تصورها قبل 15-20 عاماً، أهمية قصوى. وأشار إلى أنهم يحاولون تعظيم معدلات التوطين في كل مرحلة من تصميم المنتجات الدفاعية إلى الإنتاج. معلناً أن الهدف القادم هو تحقيق مشروعنا الوطني للغواصة، إذ تستمر الاستعدادات التركية لبناء الغواصة الوطنية (MİLGEM) التي ستُصمم وتُصنّع بإمكانيات وأنظمة وطنية خالصة 100% بدءاً من عام 2025.

كما يسهم المشروع في نقل أحدث تقنيات بناء السفن إلى تركيا، وتطوير البنية التحتية وتدريب الموظفين الفنيين في مجال صناعة السفن وتشغيل منصات الغواصات.

ومن أبرز الشركات التي التركية شاركت في هذا المشروع: شركة "أسلسان" لصناعة الإلكترونيات العسكرية، و"هافلسان" للصناعات الإلكترونية الجوية، و"ميلسوفت"، و(STM) للتقنيات الدفاعية، بالإضافة إلى مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك".

مصدر:TRT عربي
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