ما زالت المساعدات العسكرية الغربية تتوافد على الجيش الأوكراني، من أجل إعانته على صد الهجوم الروسي الذي تتعرض له البلاد منذ 24 فبراير/شباط الماضي. آخرها ما أعلنه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، حول عزم 20 دولة على إرسال مساعادات عسكرية لأوكرانيا.

وأوضحأوستن في تصريحه، عقب اجتماع افتراضي لـ"مجموعة الاتصال الدفاعي الخاصة بأوكرانيا"، بأن هذه المساعدات ستتضمن "ذخيرة مدفعية وأنظمة دفاع ساحلية ودبابات ومدرعات أخرى"، كما تعهدت هذه الدول المانحة بتدريب القوات الأوكرانية على استعمال تلك الأسلحة الجديدة.

فيما تضمّنت حزم المساعدات السابقة قطع مدفعية ثقيلة، أهمها مدفع "هاوتزر M777" الأمريكي، ومنظومة المدفعية الثقيلة الذاتية الحركة الفرنسية "Caesar". والتي سرعان ما نشرها الجيش الأوكراني على خطوط المواجهة شرق البلاد، في سعي منه لتقدّم إضافة نوعية في المعارك التي يخوضها هناك.

هاوتزر M777

في 22 أبريل/نيسان الماضي، أعلن البنتاغون أن 60% من الـ90 مدفعية ثقيلة "هاوتزر M777"، التي بعثت بها واشنطن كمساعدات عسكرية للجيش الأوكراني، قد دخلت فعلاً البلاد. كما أن 50 من عناصر الجيش الأوكراني قد أتمّوا تدريبهم في ألمانيا على استخدام هذه القطع الحربية.

وإضافة إلى هذه المدافع، تضمّنت تلك الشحنة من المساعدات عدداً من القذائف المدفعية عيار 155 ملم، وأنظمة رادار وGPS، كما طائرات "Phoenix Ghost" المُسيّرة التكتيكية. حيث تمكّن هذه الطائرات المُسيّرة الصغيرة مع أنظمة الرادار وGPS على الرفع من دقة القصف وضرب الأهداف خلال المعركة.

هذا ويُعدّ مدفع "هاوتزر M777" الأمريكي أحدث القطع من صنف، حيث راعى فيه مصمموه تخفيف وزنه دون إضعاف مداه ودقته وقوته. إضافة إلى أنه مزود بعجلات، ما يسهل نقله عبر مختلف التضاريس، وتحريكه بسرعة.

فيما يبلغ أقصى مدى هذا المدفع نحو 30 كيلوميتراً، وقادر على رشق أربع قذائف في الدقيقة، ويحتاج إلى ثلاث دقائق من أجل التجهيز.

"كايزر" المدفعية الفرنسية

وفي نفس تاريخ إعلان الأمريكيين وصول مدافعهم لأوكرانيا، كشف الرئيس ماكرون هو الآخر عن إرسال بلاده 12 من منظومة "Caesar" المدفعية الثقيلة إلى أوكرانيا. كان هذا ضمن مقابلة صحفية له مع موقع "ويست فرانس"، والتي انتهت دون أن يحدد الرئيس موعد الإرسال أو كيفية وصول تلك الأسلحة ليد الأوكرانيين.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على صفحتها بتويتر، يوم الخميس، صوراً لتوصل قواتها بمنظومات المدفعية الثقيلة الفرنسية. وقالت إن هذه القطع دخلت بالفعل إلى ساحة المعركة بإقليم دونباس.

هذا وتمتاز مدافع منظومة "Caesar" عن قرينتها الأمريكية "M777" بأنها ذاتية الدفع، حيث صممت محمولة على شاحنة "تاترا T815"، التي يمكنها التنقل في كل التضاريس وبسرعة أقصاها 100 كيلومتر في الساعة.

وتستخدم هذه المدافع طلقات من عيار 155ملم، ويبلغ مداها 50 كيلومتر. ويمكن لهذا المدفع أن يستخدم ذخيرة موجهة من طراز "كاتانا"، التي تصنعها شركة "نيكستر" الفرنسية، مفس مصنع منظومة "Caesar".