وفقا لما كشفته عدة حوادث في السنوات الماضية، فقد دفع تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، الأفيال إلى مهاجمة البشر، بعد أن كانت مشتهرة بكونها حيوانات ودودة.

ففي الهند، تقتل الأفيال 500 شخص كل عام، وفقاً لـ"تقرير حكومي"، صدر في عام 2020.

وفي 24 مايو/أيار، دهست فيلة امرأة هندية حتى الموت، بعد الهجوم على قريتها بالهند، وفقاً لصحيفة " تايمز أوف إنديا".

وفي عام 2021، ذكر تقرير لصحيفة "إنديا توداي"، أن 3310 شخصاً لقوا حتفهم من هجمات الأفيال خلال 7 سنوات.

وفي أبريل/نيسان 2022، ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" أن الأفيال دهست ستة أشخاص، من بينهم فتاة صغيرة، في منطقة دامتاري في الهند.

أما في عام 2018، دمر قطيع مؤلف من 28 فيلاً 18 منزلاً وأسيجة في قرية أوجوروتي، في ناميبيا, وفقاً لـ"تقارير إعلامية".

وفي عام 2021، غزت مجموعة من الأفيال المزارع في نجاريمارا، شمال كينيا، حسب موقع "انقذوا الأفيال".

في ذلك الوقت، هدد المزارعون بقتل الأفيال، قبل أن تتدخل مجموعات الرفق بالحيوان.

وتعليقاً على ذلك، قالت عالمة الاجتماع البيئي المتخصصة في الصراع بين الإنسان والحياة البرية، نيكي رست، إن الأفيال تصبح أكثر عدوانية عندما ترتفع درجات الحرارة، وفقاً لمجلة "نيوزويك".

وأضافت:" تغير المناخ يؤثر على الأشياء التي تعتمد عليها الحيوانات للبقاء على قيد الحياة"، مؤكدة أن حالات الجفاف ستجعل الأفيال أكثر توتراً وأكثر خطورة".

وفي عام 2019، عانت زمبابوي من جفاف مدمر، وجرى نقل 600 فيل في محاولة لإنقاذ حياتهم، مع موت 200 في غضون شهر واحد، وفقاً لوكالة "أسوشيتدبرس".

وقالت مديرة الأبحاث والعلوم في برنامج التعايش بين الإنسان والفيلة في كينيا، ليديا تيلر لـ"نيوزويك"، إنهم يشهدون زيادة هائلة في الصراعات بين البشر والفيلة في جميع أنحاء إفريقيا.

وأضافت "لسوء الحظ، لا نعرف الصورة الكاملة للتأثيرات طويلة المدى لتغير المناخ على الأفيال"، مؤكدة "زيادة عدد الأفيال التي تُقتل بسبب الصراع".

وتابعت قائلة:" في كينيا، نشهد المزيد والمزيد من سنوات الجفاف التي لها تأثير مدمر على كل من البشر والفيلة ".

وأشارت إلى تنافس بين الفيلة والبشر على مصادر المياه والأراضي الزراعية، متوقعة أن "يزداد الأمر سوءاً" بسبب الجفاف ونقص الأمطار.

وكشفت دراسة لـ" جامعة كينت" عام 2021، أن عدد حوادث الإغارة على المحاصيل المرتبطة بالأفيال زاد بنسبة 49% على مدار 15 عاماً.

من جانبه توقع المسؤول بالصندوق العالمي للحياة البرية (WWF)، نيخيل أدفاني، زيادة حدة الصراع مع استمرار التغير المناخي، قائلاً:" لديك أناس وماشيتهم يتنافسون مع الحيوانات مثل الفيلة بسبب تقلص مصادر المراعي والمياه".