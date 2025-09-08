وجاء في بيان جيش الاحتلال أن سلاح الجو اعترض ثلاث طائرات مسيرة خلال نصف ساعة، وأضاف البيان أن الإنذارات التي فُعّلت في منطقة النقب الجنوبي جاءت بعد اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن، كما جرى اعتراض مسيرة أخرى دون تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة.

وذكر جيش الاحتلال أيضاً تنفيذ عملية اعتراض إضافية في وقت سابق في منطقة عربة.

من جانبها، أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة النقب قرب منشأة ديمونا للأبحاث النووية إثر تسلل مسيرة مجهولة، بينما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن إطلاق الصفارات كان نتيجة "تشخيص خاطئ".

وذكرت "هآرتس" أيضاً اعتراض مسيرة أخرى أُطلقت من اليمن قرب مطار رامون، وذلك بعد يوم من سقوط مسيرة أخرى في المطار ذاته.

وشهد جنوب إسرائيل عدة مرات إطلاق صفارات الإنذار صباح اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق الأحد، أطلقت جماعة الحوثي اليمنية طائرات مسيرة، أسقطت إحداها في مطار رامون، ما أدى إلى إصابة إسرائيليين وتعليق حركة الملاحة الجوية في المطار.