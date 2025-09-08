الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
وفد "العدالة والتنمية" التركي من معبر رفح: يجب محاسبة إسرائيل على ما اقترفته في غزة
أجرى نائب رئيس "حزب العدالة والتنمية" التركي لشؤون حقوق الإنسان حسن بصري يالتشين، اليوم الاثنين، زيارة إلى معبر رفح الواصل بين مصر وقطاع غزة الذي تغلقه إسرائيل منذ قرابة عام ونصف العام، ودعا إلى محاسبة الاحتلال عما فعله بالقطاع.
وفد "العدالة والتنمية" التركي من معبر رفح: يجب محاسبة إسرائيل على ما اقترفته في غزة
نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن حقوق الإنسان حسن بصري يالتشين، برفقة وفد من نواب تحالف الشعب، عند معبر رفح / AA
8 سبتمبر 2025

ووصل يالتشين إلى المعبر من الجانب المصري برفقة وفد مكون من نواب في "تحالف الجمهور" بالبرلمان التركي.

وتأتي زيارة الوفد التركي بهدف لفت الأنظار للأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون المحاصرون في قطاع غزة والإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحقهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلى الجانب المصري من المعبر ألقى يالتشين كلمة أكد فيها أن تركيا ستواصل دعمها لفلسطين وأنها لن "تقف صامتة حتى لو صمت العالم بأسره".

وطالب المسؤول التركي دول العالم بوقف دعمها لإسرائيل والضغط عليها لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين في تل أبيب على جرائمهم بحق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن إسرائيل "ستحاسب على ما اقترفته"، وأنه من الضروري "معاقبة مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة"، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي لا يقوم بواجبه تجاه فلسطين، موضحاً أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المسلمين.

وأشار يالتشن إلى أن تركيا قطعت علاقتها التجارية مع إسرائيل منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وأنها تواصل مساعيها الحثيثة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ودعا الغرب إلى وقف دعم إسرائيل والضغط لإيقاف الإبادة في غزة، مطالباً بالوقف التام لإطلاق النار في غزة وتنفيذ حل الدولتين.

اختيارات المحرر

وفي وقت سابق اليوم التقى وفد رفيع المستوى من حزب العدالة والتنمية التركي قد التقى لجنتَي العلاقات الخارجية في مجلسَي الشيوخ والنواب المصريين، وذلك في مستهل زيارة يجريها الوفد التركي الاثنين لمعبر رفح، تأكيداً لموقف تركيا المبدئي ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وضم الوفد أيضاً نائب وزير الخارجية نوح يلماز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري كريم درويش، ثم اجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية في مجلس النواب المصري حازم سليمان عمر.

وخلال اللقاءات بحث الوفد التركي مع المسؤولين المصريين التطورات المتعلقة بالأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 64 ألفاً و522 شهيداً، و163 ألفاً و96 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة 393 فلسطينياً، بينهم 140 طفلاً.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us