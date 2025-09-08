ووصل يالتشين إلى المعبر من الجانب المصري برفقة وفد مكون من نواب في "تحالف الجمهور" بالبرلمان التركي.

وتأتي زيارة الوفد التركي بهدف لفت الأنظار للأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون المحاصرون في قطاع غزة والإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحقهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلى الجانب المصري من المعبر ألقى يالتشين كلمة أكد فيها أن تركيا ستواصل دعمها لفلسطين وأنها لن "تقف صامتة حتى لو صمت العالم بأسره".

وطالب المسؤول التركي دول العالم بوقف دعمها لإسرائيل والضغط عليها لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين في تل أبيب على جرائمهم بحق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن إسرائيل "ستحاسب على ما اقترفته"، وأنه من الضروري "معاقبة مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة"، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي لا يقوم بواجبه تجاه فلسطين، موضحاً أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المسلمين.

وأشار يالتشن إلى أن تركيا قطعت علاقتها التجارية مع إسرائيل منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وأنها تواصل مساعيها الحثيثة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ودعا الغرب إلى وقف دعم إسرائيل والضغط لإيقاف الإبادة في غزة، مطالباً بالوقف التام لإطلاق النار في غزة وتنفيذ حل الدولتين.