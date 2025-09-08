وذكرت مصادر في مستشفيات غزة أن 52 شخصاً استشهدوا منذ فجر اليوم بينهم 32 بمدينة غزة، في هجمات الاحتلال التي استهدفت منازل وخياماً للنازحين وتجمعات لمواطنين ومنتظري مساعدات.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في القطاع، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 64 ألفاً و522 شهيداً و163 ألفاً و96 مصاباً من الفلسطينيين.
جاء ذلك وفق تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء استمرار الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقالت الوزارة: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 67 شهيداً (منهم 2 جرى انتشالهم من تحت الركام) و320 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية"، وأوضحت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ (استئناف الإبادة في) 18 مارس/آذار 2025 حتى اليوم، بلغت 11 ألفاً و976 شهيداً و51 ألفاً و55 إصابة".
وأشارت الوزارة إلى أن مستشفيات القطاع سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية "6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 393 حالة وفاة، ضمنهم 140طفلاً".
وذكرت أن حصيلة ضحايا منتظري المساعدات ارتفعت منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى ألفين و430 شهيداً و17 ألفاً و794 مصابين، بعد استشهاد 14 فلسطينياً وإصابة 85 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.
"هجوم غير مسبوق"
وفي السياق ذاته توعد مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم الاثنين، بهجوم غير مسبوق على مدينة غزة مع تصاعد محاولات تل أبيب لإجبار الفلسطينيين بالمدينة على النزوح تمهيداً لاحتلالها.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول أمني رفيع المستوى، لم تسمه، قوله: "ستُهاجم مدينة غزة اليوم كما لم تُهاجم من قبل"، وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يصعد هجماته في غزة، وسيواصل زيادة وتيرة الهجمات طوال اليوم"، وخاصةً على ما سمّته "المباني الشاهقة".
تواصل تدمير الأبراج
ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، "برج الرؤيا" وهو مبنى متعدد الطوابق، يسكنه مئات الفلسطينيين غرب مدينة غزة، وذلك بعد وقت قصير من إنذاره سكانه والنازحين في محيطه بالإخلاء.
ولم يترك جيش الاحتلال وقتاً كافياً لمئات العائلات الفلسطينية التي كانت تسكن المبنى، حتى تحول بما يضمه من شقق سكنية ومقار مؤسسات وشركات، إلى ركام، تاركاً مئات المدنيين والنازحين بلا مأوى.
وقال شهود عيان، إن جيش الاحتلال أنذر سكان المبنى والمنطقة المجاورة في شارع جمال عبد الناصر، ومنحهم وقتاً قصيراً لإخلائه، قبل أن تقصفه المقاتلات الحربية مرتين بشكل متتال، ما أدى لانهياره بالكامل وتدمير الخيام التي كانت تؤوي مئات النازحين بجواره، وأشاروا إلى أن محيط البرج يضم آلاف الخيام إلى جانب مستشفى ومؤسسات خدمية.
ويأتي تدمير "برج الرؤيا" بعد أيام قليلة من شروع إسرائيل في حملة تدمير تدريجية للأبراج السكنية بمدينة غزة، ما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من أن الهدف هو دفع السكان قسراً إلى النزوح جنوباً، ضمن مخطط إسرائيلي-أمريكي أوسع لتهجير الفلسطينيين خارج القطاع.
وفي وقت سابق الاثنين، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بقصف مزيد من الأبراج السكنية في مدينة غزة، وتدمير القطاع وحركة حماس ما لم يجرِ إطلاق سراح الأسرى وإلقاء السلاح.
مقتل 4 جنود
من جهة أخرى، قُتل 4 عسكريين في جيش الاحتلال الإسرائيلي بينهم ضابط، اليوم الاثنين، "في معركة" شمال قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن "3 مقاتلين من سلاح المدرعات الكتيبة 52، بينهم ضابط برتبة ملازم، قُتلوا في معركة شمال قطاع غزة".
بينما قالت هيئة البث العبرية، إن جندياً آخر قُتل في الحادثة، وجرى إبلاغ عائلته، في انتظار موافقتها على نشر اسمه.
ولم ينشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل ملابسات الحادثة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.