وذكرت مصادر في مستشفيات غزة أن 52 شخصاً استشهدوا منذ فجر اليوم بينهم 32 بمدينة غزة، في هجمات الاحتلال التي استهدفت منازل وخياماً للنازحين وتجمعات لمواطنين ومنتظري مساعدات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في القطاع، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 64 ألفاً و522 شهيداً و163 ألفاً و96 مصاباً من الفلسطينيين.

جاء ذلك وفق تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء استمرار الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 67 شهيداً (منهم 2 جرى انتشالهم من تحت الركام) و320 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية"، وأوضحت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ (استئناف الإبادة في) 18 مارس/آذار 2025 حتى اليوم، بلغت 11 ألفاً و976 شهيداً و51 ألفاً و55 إصابة".

وأشارت الوزارة إلى أن مستشفيات القطاع سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية "6 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 393 حالة وفاة، ضمنهم 140طفلاً".

وذكرت أن حصيلة ضحايا منتظري المساعدات ارتفعت منذ 27 مايو/أيار الماضي إلى ألفين و430 شهيداً و17 ألفاً و794 مصابين، بعد استشهاد 14 فلسطينياً وإصابة 85 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

"هجوم غير مسبوق"

وفي السياق ذاته توعد مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم الاثنين، بهجوم غير مسبوق على مدينة غزة مع تصاعد محاولات تل أبيب لإجبار الفلسطينيين بالمدينة على النزوح تمهيداً لاحتلالها.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول أمني رفيع المستوى، لم تسمه، قوله: "ستُهاجم مدينة غزة اليوم كما لم تُهاجم من قبل"، وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يصعد هجماته في غزة، وسيواصل زيادة وتيرة الهجمات طوال اليوم"، وخاصةً على ما سمّته "المباني الشاهقة".

تواصل تدمير الأبراج

ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، "برج الرؤيا" وهو مبنى متعدد الطوابق، يسكنه مئات الفلسطينيين غرب مدينة غزة، وذلك بعد وقت قصير من إنذاره سكانه والنازحين في محيطه بالإخلاء.