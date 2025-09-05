وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، شملت العقوبات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق ومقرهما قطاع غزة، ومؤسسة الحق-القانون من أجل الإنسان في رام الله. وكانت هذه المنظمات رفعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 طلباً للمحكمة للتحقيق في الغارات الإسرائيلية على مناطق مدنية مكتظة، وحصار غزة، وتهجير سكانها.

وجاءت الخطوة الأمريكية بعد عام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويتزامن قرار العقوبات مع تصويت أكبر جمعية أكاديمية لعلماء الإبادة في العالم على قرار يؤكد أن المعايير القانونية متوافرة لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وهو ما اعتبرته تل أبيب "مخزياً" و"مبنياً على أكاذيب حماس".