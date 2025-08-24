ومنذ فجر الأحد، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينياً في هجمات متفرقة، بينهم 7 من منتظري المساعدات، فيما ينفذ أعنف عمليات نسف لمبانٍ سكنية منذ أيام في شمال ووسط وجنوب القطاع.
وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الأحد، استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي ضحايا المجاعة في القطاع إلى 289 شهيداً، بينهم 115 طفلاً، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وتواصل عشرات العائلات مغادرة أحيائها في مدينة غزة وفي شمالي القطاع الفلسطيني نحو مناطق الوسط والجنوب جراء الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة في إطار ما تسمى عملية عربات جدعون 2، في حين أفادت مصادر طبية باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في مجازر جديدة، كما ارتفع عدد الشهداء جراء المجاعة.
وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف وتدمير مركزة منذ نحو أسبوعين في أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة شرق وجنوب مدينة غزة، وكذلك في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن قوات اللواء 401 عادت خلال الأيام الماضية للقتال في جباليا، وتسعى "لاستهداف قدرات حماس وتدمير بنى تحتية عسكرية فوق الأرض وتحتها".
ويأتي هذا التصعيد في وقت حذّر فيه الإعلام الحكومي بغزة من مخطط اجتياح شامل للقطاع، واصفاً إياه بأنه "كارثة غير مسبوقة" وجريمة حرب كبرى، في ظل التدمير الممنهج للمنظومة الصحية، محمّلاً الاحتلال وإسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولي كامل المسؤولية.
وكان مؤشر "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" التابع للأمم المتحدة أعلن الجمعة تأكد المجاعة في شمال غزة، مع توقعات بامتدادها إلى دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، فيما هاجمت إسرائيل التقرير بزعم اعتماده على "شهادات هاتفية".
ومنذ 2 مارس/آذار 2025 تغلق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تفاقم المجاعة وانتشار سوء التغذية على نطاق واسع.
وحذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تضاعف معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة بين مارس/آذار ويونيو/حزيران الماضيين، بفعل استمرار الحصار.
بدورها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة بلغت مستويات مثيرة للقلق، مشيرة إلى أن الحصار المتعمد وتأخير إدخال المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن نحو واحد من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني من سوء تغذية حاد.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.