يأتي ذلك في ظل تهديد الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية "العودة السريعة" لعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، في حال لم تعد إلى طاولة المفاوضات.

وتدعي هذه الدول، إلى جانب الولايات المتحدة، أن إيران تستغل برنامجها النووي لتطوير أسلحة نووية محتملة، بينما تنفي طهران هذه الاتهامات وتصر على أن برنامجها ذو طبيعة سلمية.

وقبيل العدوان الإسرائيلي على إيران، خاضت طهران وواشنطن جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.