وقالت "حماس" في بيان، إن مدينة غزة "تتعرض منذ أيام لعمليات تدمير ممنهج ومجازر بشعة بحق المدنيين، بفعل القصف الجوي والمدفعي المكثف على الأحياء السكنية، في ترجمة عملية لتصريحات وخطط قادة الاحتلال".

وأضافت الحركة أن "الوضع الإنساني في غزة يزداد تفاقماً بفعل الحصار واستخدام التجويع كسلاح، إلى جانب استهداف المراكز الصحية والإنسانية والإغاثية وتدمير المرافق الحيوية في المدينة".

وتساءلت: "كيف يصمت العالم على جرائم حرب وإبادة تُرتكب علناً بإعلان رسمي من قادة الاحتلال، فيما تعجز القوانين الدولية عن ردع هذا الكيان ومحاسبة قادته؟!"

ودعت "حماس" الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى "تكثيف التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتشكيل موجات ضغط لوقف العدوان وجرائم الإبادة والتهجير التي يواصلها الاحتلال منذ أكثر من 22 شهراً".

وكان كاتس أعلن في وقت سابق الجمعة أنه صادق على خطط الجيش لاحتلال مدينة غزة، متوعداً بتحويلها إلى مصير مشابه لرفح وبيت حانون، في إشارة إلى المدن والأحياء التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية.