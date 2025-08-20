وبحسب بيان صادر عن الشركة التركية، فإن قيمة الاستثمار تبلغ 300 مليون يورو (نحو 349.38 مليون دولار)، على أن يكون الجزء الأكبر منه على شكل زيادة في رأس المال.

وأوضحت الخطوط الجوية التركية أن النسبة الدقيقة لحصة الأقلية التي ستستحوذ عليها ستُحدد بعد إجراء التعديلات الفنية والمالية عند إتمام الصفقة.

وكانت الخطوط الجوية التركية كشفت في يونيو/حزيران الماضي عن خوضها مفاوضات غير ملزمة بشأن استثمار محتمل في "إير يوروبا"، قبل أن تعلن مطلع الشهر الجاري عن إعدادها عرضا ملزما للاستحواذ.

وأوضحت الخطوط التركية أن استكمال العملية مرهون بالحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال فترة تتراوح بين ستة و12 شهراً.