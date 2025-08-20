تركيا
الخطوط الجوية التركية تعلن قبول عرض استثمار بقيمة 349 مليون دولار في "إير يوروبا"
أعلنت الخطوط الجوية التركية، الثلاثاء، موافقة شركة "إير يوروبا" الإسبانية على عرضها للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة، في خطوة تمهد لانتقال الصفقة إلى مرحلة إعداد المستندات وبدء الإجراءات الرسمية لإتمامها.
بالنسبة للخطوط الجوية التركية، يمثل هذا الاستثمار حصة مالية وفرصة استراتيجية لتنويع وتوسيع شبكة رحلاتها / موقع الخطوط الجوية التركية
20 أغسطس 2025

وبحسب بيان صادر عن الشركة التركية، فإن قيمة الاستثمار تبلغ 300 مليون يورو (نحو 349.38 مليون دولار)، على أن يكون الجزء الأكبر منه على شكل زيادة في رأس المال.

وأوضحت الخطوط الجوية التركية أن النسبة الدقيقة لحصة الأقلية التي ستستحوذ عليها ستُحدد بعد إجراء التعديلات الفنية والمالية عند إتمام الصفقة.

وكانت الخطوط الجوية التركية كشفت في يونيو/حزيران الماضي عن خوضها مفاوضات غير ملزمة بشأن استثمار محتمل في "إير يوروبا"، قبل أن تعلن مطلع الشهر الجاري عن إعدادها عرضا ملزما للاستحواذ.

وأوضحت الخطوط التركية أن استكمال العملية مرهون بالحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال فترة تتراوح بين ستة و12 شهراً.

وبالنسبة للخطوط الجوية التركية، يمثل هذا الاستثمار حصة مالية وفرصة استراتيجية لتنويع وتوسيع شبكة رحلاتها، بخاصة في أمريكا اللاتينية وشبه الجزيرة الإيبيرية، حيث تحظى الشركة الإسبانية بحضور قوي.

ويقول محللون في قطاع الطيران إن الاستثمار يؤكد مساعي تركيا لترسيخ موقعها كمركز محوري يربط بين أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ويُعد مطار إسطنبول، وهو المركز الرئيسي للخطوط الجوية التركية، واحداً من أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا.

مصدر:TRT ARABI
