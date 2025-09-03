وقالت اليونيفيل في بيان إن الهجوم "يُعد من أخطر الاعتداءات على أفراد البعثة وممتلكاتها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

وتواجه اليونيفيل تحديات أمنية مستمرة، أبرزها القيود على تحركاتها والتوترات المتكررة على طول "الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

وتأسست بعثة اليونيفيل بقرار من مجلس الأمن في مارس/آذار 1978 عقب الاحتلال الإسرائيلي للبنان آنذاك.