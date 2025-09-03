سياسة
"من أخطر الاعتداءات".. "اليونيفيل" تدين استهداف إسرائيل مواقعها في لبنان
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الأربعاء، أن طائرات مسيرة إسرائيلية أسقطت أربع قنابل يدوية بالقرب من جنود حفظ السلام أثناء عملهم على إزالة عوائق تحول دون الوصول إلى موقع تابع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق، صباح الثلاثاء.
اليونيفيل: مسيرات إسرائيلية أسقطت قنابل قرب جنود حفظ السلام جنوب لبنان / Reuters
3 سبتمبر 2025

وقالت اليونيفيل في بيان إن الهجوم "يُعد من أخطر الاعتداءات على أفراد البعثة وممتلكاتها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

وتواجه اليونيفيل تحديات أمنية مستمرة، أبرزها القيود على تحركاتها والتوترات المتكررة على طول "الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

وتأسست بعثة اليونيفيل بقرار من مجلس الأمن في مارس/آذار 1978 عقب الاحتلال الإسرائيلي للبنان آنذاك.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن ما لا يقل عن 284 قتيلاً و605 جرحى، وفق بيانات رسمية.


مصدر:TRT Arabi
