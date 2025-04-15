وأفادت مصادر في وزارة التجارة التركية، بأن زيارة الوزير بولاط ستستمر يومين، ويرافقه خلالها رجال أعمال ورؤساء غرف واتحادات تركية.

ومن المقرر أن يبحث بولاط تعزيز التعاون في التنمية الاقتصادية لسوريا خلال المرحلة الجديدة، وتطوير التواصل والعلاقات بين الفاعليات الاقتصادية في البلدين، وزيادة التنسيق بين المؤسسات، استعداداً لبناء سوريا الحرة.

كما سيبحث خلال الزيارة قضايا متنوعة، بما في ذلك التجارة والجمارك والنقل والاستثمار والتمويل والمصارف والعقود والطاقة، وفق المصادر نفسها.

وسيعقد بولاط في سوريا اجتماعات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود مع كلٍّ من وزراء الاقتصاد نضال الشعار، والمالية محمد يسر برنية، والنقل يعرب بدر، ومدير عام الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة أحمد بدوي.