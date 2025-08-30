وقال جليك في تغريدة عبر منصة "إكس": "هذا القرار يُقوّض دور الأمم المتحدة كمنتدى يُسمع فيه صوت جميع الدول"، مضيفاً أنّ "عرقلة سلطة شرعية دعتها الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة هي محاولة لإفراغ الأمم المتحدة من معناها".

وتابع قائلاً: "في ظل الدعم الدولي المتزايد لحل الدولتين، فإنّ محاولات إسكات فلسطين من شأنها أن تقوض جهود السلام"، معتبراً أنّ "قرار مطالبة السلطة بالتخلي عن طلباتها المقدمة في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وإنهاء جهودها للاعتراف بدولة فلسطين، هو قرار غير عادل وغير قانوني من جميع النواحي".

وأردف: "كما قال رئيسنا: العالم أكبر من خمسة، ولن يستطيع أحد إسكات صوت فلسطين، ويظل خطاب رئيسنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة الصوت الأعلى للقضية الفلسطينية".