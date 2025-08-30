تركيا
1 دقيقة قراءة
"العدالة والتنمية" التركي: إلغاء تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين قرار ظالم يضر بالدبلوماسية
وصف عمر جليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي والمتحدث باسمه، قرار الإدارة الأمريكية إلغاء تأشيرات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسؤولين الفلسطينيين المشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنّه "قرار ظالم يضر بالدبلوماسية".
"العدالة والتنمية" التركي: إلغاء تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين قرار ظالم يضر بالدبلوماسية
"قال جليك: "هذا القرار يُقوّض دور الأمم المتحدة كمنتدى يُسمع فيه صوت جميع الدول / AA
30 أغسطس 2025

وقال جليك في تغريدة عبر منصة "إكس": "هذا القرار يُقوّض دور الأمم المتحدة كمنتدى يُسمع فيه صوت جميع الدول"، مضيفاً أنّ "عرقلة سلطة شرعية دعتها الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة هي محاولة لإفراغ الأمم المتحدة من معناها".

وتابع قائلاً: "في ظل الدعم الدولي المتزايد لحل الدولتين، فإنّ محاولات إسكات فلسطين من شأنها أن تقوض جهود السلام"، معتبراً أنّ "قرار مطالبة السلطة بالتخلي عن طلباتها المقدمة في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وإنهاء جهودها للاعتراف بدولة فلسطين، هو قرار غير عادل وغير قانوني من جميع النواحي".

وأردف: "كما قال رئيسنا: العالم أكبر من خمسة، ولن يستطيع أحد إسكات صوت فلسطين، ويظل خطاب رئيسنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة الصوت الأعلى للقضية الفلسطينية".

اختيارات المحرر

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الجمعة، إلغاء تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين، بينهم قيادات في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، ومنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل في نيويورك.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن "استغرابها الشديد" من القرار، معتبرة أنه يمثل مخالفة صريحة لـ"اتفاقية مقر الأمم المتحدة" لعام 1947.

 

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us