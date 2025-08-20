سياسة
رئيس وزراء لبنان يطلع سيناتوراً أمريكياً على قرارات الحكومة بخصوص حصر السلاح
أطلع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، السيناتور الأمريكي ماركواين مولين، والوفد النيابي المرافق له، على "القرارات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة".
رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام يلتقي السيناتور الأمريكي ماركواين مولين، في بيروت / AA
20 أغسطس 2025

جاء ذلك خلال استقبال سلام، في السرايا الكبيرة بالعاصمة بيروت، لمولين، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للكونغرس)، والوفد النيابي المرافق له، الذي يزور لبنان في إطار جولة إقليمية، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، التي لم تذكر مدة زيارة الوفد.

وفي 5 أغسطس/آب الجاري، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال هذا الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية 2025، وهي الخطوة التي رفضها الحزب بشدة، ملوحاً بأنها قد تتسبب في "حرب أهلية".

وبعدها بيومين، أعلنت الحكومة اللبنانية تأييدها للخطوات المقترحة في "الورقة الأمريكية"، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد، وهو تأييد جاء عقب زيارة المبعوث الأمريكي توماس باراك، إلى بيروت الشهر الماضي، لبحث مضمون الورقة.

وفي سياق متصل، أكد سلام، خلال لقائه الوفد النيابي الأمريكي، وفق الوكالة، أن "زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني، مالاً وعتاداً، تنعكس تعزيزاً للأمن والاستقرار"، وأشار في الوقت نفسه إلى "أهمية التجديد لقوات اليونيفيل (تسعى إسرائيل لإنهاء مهامها بينما تتمسك بيروت ببقائها)، نظراً لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار ومساندة الجيش في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الجنوبية".

وجدّد سلام، تأكيده على "ضرورة قيام الجانب الأمريكي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى".

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 قتيلاً و593 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

من جانبه، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه السيناتور الأمريكي وأعضاء الوفد المرافق، إن جيش بلاده بحاجةٍ إلى الدعم ليتمكّن من أداء واجبه الوطني.

وبحسب ما أوردته الرئاسة اللبنانية في حسابها على منصة شركة إكس الأمريكية، أكد عون، "ضرورة العمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، ووقف العمليات العسكرية".

