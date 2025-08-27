وأوضح دوران بتدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أن منظومة الدفاع الجوي "القبة الفولاذية" تاج الإنجازات الوطنية التركية في البر والبحر والجوّ والفضاء.

وأضاف دوران أن "القبة الفولاذية" هي أحد أبرز المؤشرات الملموسة على تقدّم تركيا في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا الوطنية.