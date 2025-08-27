تركيا
1 دقيقة قراءة
دوران: منظومة "القبة الفولاذية" تاج الإنجازات الوطنية التركية
أشاد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، اليوم الأربعاء، بمشروع "القبة الفولاذية" التركية الذي يرمي لتعزيز الدفاع الجوي للبلاد.
دوران: منظومة "القبة الفولاذية" تاج الإنجازات الوطنية التركية
مجسّم يضم مكوّنات نظام الدفاع الجوي "القبة الفولاذية" خلال معرض IDEF 2025 للصناعات الدفاعية بإسطنبول في يوليو/تموز 2025 / AA
27 أغسطس 2025

وأوضح دوران بتدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أن منظومة الدفاع الجوي "القبة الفولاذية" تاج الإنجازات الوطنية التركية في البر والبحر والجوّ والفضاء.

وأضاف دوران أن "القبة الفولاذية" هي أحد أبرز المؤشرات الملموسة على تقدّم تركيا في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا الوطنية.

اختيارات المحرر

وأكد المسؤول التركي أن تركيا أصبحت الآن دولة تُنتج وتُطور وتُصدر تقنياتها الخاصة في مجالات كانت تعتمد سابقاً في توفيرها على مصادر خارجية.

وفي أغسطس/آب 2024، قررت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في اجتماعها برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطوير مشروع "القبة الفولاذية" لتعزيز أمن المجال الجوي للبلاد.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us