27 أغسطس 2025
وأوضح دوران بتدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أن منظومة الدفاع الجوي "القبة الفولاذية" تاج الإنجازات الوطنية التركية في البر والبحر والجوّ والفضاء.
وأضاف دوران أن "القبة الفولاذية" هي أحد أبرز المؤشرات الملموسة على تقدّم تركيا في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا الوطنية.
اختيارات المحرر
وأكد المسؤول التركي أن تركيا أصبحت الآن دولة تُنتج وتُطور وتُصدر تقنياتها الخاصة في مجالات كانت تعتمد سابقاً في توفيرها على مصادر خارجية.
وفي أغسطس/آب 2024، قررت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في اجتماعها برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطوير مشروع "القبة الفولاذية" لتعزيز أمن المجال الجوي للبلاد.
مصدر:TRT Arabi