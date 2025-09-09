وبحسب القناة 12 الإسرائيلية (خاصة) استهدف الهجوم "رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية، وعضو المكتب السياسي زاهر جبارين، ومسؤول حماس في الخارج خالد مشعل".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان لمكتبه: إن "إسرائيل بادرت إلى هذه العملية ونفذتها وتتحمل مسؤوليتها الكاملة".
أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فقال، عبر منصة إكس الأمريكية، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) صدّق على الهجوم في قطر.
ووصف بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، قرار الهجوم بأنه "قرار تاريخي آخر ضمن سلسلة من القرارات المهمة التي اتخذناها"، واقتبس في نهاية تدوينته الآية 38 من الإصحاح 18 بسفر المزامير، أحد أسفار التوراة قائلاً: "أتبع أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم. أسحقهم فلا يستطيعون القيام. يسقطون تحت رجلي".
بينما كتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عبر إكس، إن مَن زعم أنهم "إرهابيون ليس ولن تكون لهم أي حصانة من يد إسرائيل في أي مكان في العالم".
من جانبها، قالت القناة 14 العبرية، إن "العملية الجوية نفذت في عمق قطر من مسافة 1800 كيلومتر، وشاركت فيها نحو عشر طائرات إسرائيلية مقاتلة"، وأضافت أن الطائرات "أسقطت أكثر من عشر ذخائر دقيقة في آن واحد.. وتتحقق إسرائيل من نتائج العملية".
واشنطن أُبلِغت مسبقاً
وفي سياق متصل، أكد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقاً بالهجمات الجوية التي نفّذتها ضد قادة حماس في العاصمة القطرية.
وقال المسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية، شرط عدم الكشف عن هويته، "أُبلغنا مسبقاً"، علماً بأن قطر حليفة للولايات المتحدة وتضم قاعدة أمريكية كبيرة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت قطر أن إسرائيل شنت "هجوماً جباناً استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة"، وأضافت أنها "بدأت تحقيقاً ولن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور".
بينما نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر في حماس لم تسمه أن وفد الحركة المفاوض، برئاسة خليل الحية، نجا من قصف إسرائيلي استهدفه في أثناء اجتماعه بالدوحة.
وتستضيف الدوحة، قيادات في حركة "حماس" للإقامة ببلادها منذ سنوات، كما تقود الدوحة والقاهرة وساطة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، وأسفرت جهودهما عن إبرام هدنتين في ديسمبر/كانون أول 2023، ويناير/كانون الثاني 2025.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفاً و605 شهداء، و163 ألفاً و319 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 399 فلسطينياً بينهم 140 طفلاً.