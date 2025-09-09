وبحسب القناة 12 الإسرائيلية (خاصة) استهدف الهجوم "رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية، وعضو المكتب السياسي زاهر جبارين، ومسؤول حماس في الخارج خالد مشعل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان لمكتبه: إن "إسرائيل بادرت إلى هذه العملية ونفذتها وتتحمل مسؤوليتها الكاملة".

أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فقال، عبر منصة إكس الأمريكية، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) صدّق على الهجوم في قطر.

ووصف بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، قرار الهجوم بأنه "قرار تاريخي آخر ضمن سلسلة من القرارات المهمة التي اتخذناها"، واقتبس في نهاية تدوينته الآية 38 من الإصحاح 18 بسفر المزامير، أحد أسفار التوراة قائلاً: "أتبع أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم. أسحقهم فلا يستطيعون القيام. يسقطون تحت رجلي".

بينما كتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عبر إكس، إن مَن زعم أنهم "إرهابيون ليس ولن تكون لهم أي حصانة من يد إسرائيل في أي مكان في العالم".

من جانبها، قالت القناة 14 العبرية، إن "العملية الجوية نفذت في عمق قطر من مسافة 1800 كيلومتر، وشاركت فيها نحو عشر طائرات إسرائيلية مقاتلة"، وأضافت أن الطائرات "أسقطت أكثر من عشر ذخائر دقيقة في آن واحد.. وتتحقق إسرائيل من نتائج العملية".

واشنطن أُبلِغت مسبقاً