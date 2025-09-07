وأضاف يرلي قايا، في تدوينة نشرها عبر منصة "إن سوسيال" التركية، أن إجمالي عدد السوريين العائدين طوعاً منذ عام 2016 بلغ مليوناً و213 ألفاً و620 شخصاً، مشيراً إلى أن إدارة الهجرة التركية تواصل الإشراف على إجراءات العودة الطوعية بعناية فائقة، لضمان تنفيذها في إطار القانون والمعايير الإنسانية.

وفي السياق ذاته، شهدت العاصمة السورية دمشق يوم الأحد، تدشين حزمة من المشاريع التنموية والإنسانية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في إطار دعم جهود التعافي في سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن مراسم التوقيع والتدشين أُقيمت في دمشق، بحضور وفد سعودي رسمي ترأسه المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة، الذي أكد أن الزيارة جاءت بتوجيه من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتدشين برامج ومشاريع إنسانية وتنموية تخفف من معاناة الشعب السوري.

وشملت المشاريع التي أُعلن عنها إزالة أكثر من 75 ألف متر مربع من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة في دمشق وريفها، لتسهيل حركة السكان، إلى جانب تشكيل وتجهيز وحدة خاصة بإدارة الأنقاض، تعمل على إعادة تدوير ما لا يقل عن 30 ألف متر مربع من الركام، الناتج عن تدمير آلاف المنازل، خصوصاً في ريف دمشق.