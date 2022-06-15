عشرات الملايين حول العالم يخططون لقضاء العطلة، وكثير من هذه الخطط مهدد بالفشل بسبب إهمال التفكير في حقيبة السفر.

لماذا حقيبة السفر مهمة؟

تعتبر الحقائب جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، سواء كانت أكياس بلاستيكية صغيرة أو أكياس من الخيش أو حتى حقائب جلدية، فلكل حقيبة أهميتها الخاصة ووظيفتها.

لا يمكن تجاهل دور الحقائب في السفر والتخزين. قد تمنحك الراحة وقد تسلبك إياها أثناء التنقل والحركة. طريقة توزيع مساحات التخزين فيها، تحدد احتمالية الوصول أو العثور على العناصر الصغيرة. الاطمئنان على أغراضك في أثناء العطلة استجمام قد يفسده اختيار الحقيبة.

حقيبة الظهر vs حقيبة الأمتعة

امتلاك الحقيبة المناسبة يجعل السفر أسهل كثيراً. ومع ذلك، يفضل البعض السفر بحقيبة الظهر باعتبارها أسهل وأخف وزناً.

لكن التجربة تقول إنه لا يمكن الاعتماد على حقيبة الظهر طوال الرحلة، ومن الأفضل تخصيصها لمهمتها الأساسية وهي الأغراض خفيفة الوزن، اللازمة للحركة اليومية.

تمتاز حقائب الأمتعة عن حقائب الظهر بعدد من المزايا منها، الراحة الشخصية. توفر حقيبة الأمتعة سهولة الحركة حتى لو كانت تحمل وزناً أكبر.

هذا بالإضافة إلى العجلات التي توفر ميزة كبيرة لحقيبة السفر. باستخدام العجلات يمكن التنقل بحرية وسهولة أكبر بين المطارات وعدم الشعور بالتعب حتى مع حمل كثير من الأمتعة.

​​في الحقيقية قد يؤدي حمل حقيبة الظهر خاصة لو كانت ثقيلة الوزن إلى مشاكل صحية في الظهر والعمود الفقري والرقبة. أخيراً، توفر حقيبة الأمتعة مساحة تخزين أكبر من خلال الأجزاء الداخلية المغلقة بالسحّابات، حيث يمكن فصل الأمتعة وتنظيمها. كذلك يمكن وضع منظم منفصل للأمتعة داخل الحقيبة لتقسيم الأغراض.

بالطائرة أم السيارة؟

يختلف اختيارك لحقيبة السفر على نوعية السفر ذاته، سواء كان بالطائرة أو بالسيارة.

إذا كانت العطلة قصيرة وبالسيارة، فربما تحتاج إلى حقيبة خفيفة من القماش ذات جوانب ناعمة يسهل حملها ووضعها في حقيبة السيارة.

بينما إذا كان السفر من خلال الطائرة، فإن الحقائب ذات الهيكل الصلب تكون أنسب كثيراً لأنها تمتاز بمزيد من المتانة، إذ لا تتعامل الخطوط الجوية دائماً برفق مع أمتعة المسافرين، كما يسهل تنظيفها.

أشياء لا بد من مراعاتها عند اختيار الحقيبة

قبل الشروع في شراء الحقيبة المناسبة للسفر، لابد من الاطلاع على قواعد شركة الطيران التي تسافر على خطوطها للتأكد من بعض المواصفات المسموح بها للحقيبة، ومراعاة بعض النقاط المفيدة في أثناء اختيارها، منها: الحجم، من المهم التفكير بعناية في حجم حقائبك، إذ تحدد شركات الطيران حجم الحقائب وعادة يتراوح ما بين 20 و22 بوصة، وقد تكون الحقيبة الأصغر خياراً أفضل.

أما بالنسبة إلى الوزن فقد أصبحت شركات الطيران أكثر شدة فيما يتعلق بقيود الوزن للأمتعة. لذا من الأفضل شراء حقيبة خفيفة الوزن، معظم الحقائب ذات الهيكل الصلب صارت تصنع من مواد تجمع بين المتانة وخفة الوزن.

فيما يتعلق بالعجلات يمكنك اختيار العجلات المتينة والمريحة التي توضع مرة أخرى في الحقيبة، أو العجلات الدوارة المتصلة بالجزء الخارجي من الحقيبة. تمنح العجلات الدوارة القدرة على تحريك الحقيبة جانبياً، وهو أمر مفيد للممرات الضيقة على متن الطائرات. أحيانا تضطر إلى حمل حقيبتك، الأفضل اختيار نوع من المقبض القابل للسحب والأكثر متانة، بالإضافة إلى ضرورة اختيار الأقفال المتينة ذات الحجم المناسب.

بالنسبة إلى اللون فعادة ما تكون حقيبة الأمتعة سوداء اللون حتى لا تتسخ سريعاً، لكن ذلك يجعل من السهل الخلط بين حقيبة وأخرى. من الممكن إضافة علامة مميزة للحقيبة لتمييزها.

أخيراً بالنسبة إلى السعر، تقول النظرية إن الأسعار المرتفعة تعني جودة أفضل. هي نظرية حقيقية نوعاً ما، خاصة وأن الحقيبة تستخدمها في سفرياتك المتعددة، فلابد أن تكون ذات جودة عالية ومتانة. لكن لا أحد يضمن كيف يجرى التعامل مع الحقائب داخل المطارات من قبل الموظفين والعاملين. الأفضل ألا تبالغ في ثمن الحقيبة ولا تتهاون كثيراً.

إعداد الحقيبة

بعد تنفيذ المهمة الأولى وهي شراء الحقيبة، تأتي الخطوة الثانية وهي إعدادها. لكن لتتمكن من إعداد الحقيبة جيداً لا بد من كتابة قائمة بالأشياء التي تحتاجها معك في العطلة، وتجنب عبارة "ربما أحتاج إليها"، إذا احتجت إلى شيء غير أساسي يمكنك شراؤه في العطلة.

إذا كانت الرحلة تستغرق أسبوعاً واحداً، حدد نفسك بما لا يزيد عن 5 مجموعات من الجوارب والملابس الداخلية وأربعة قمصان وثلاثة سراويل وزوجان من الأحذية وقبعة واحدة وملابس السباحة ومعدات التمرين. ويمكن تعديل القائمة لتناسب احتياجاتك.

املأ كل شبر من المساحة. يجب حشو الأحذية بالجوارب، وضع حذاءك أسفل حقيبتك في حقيبة تسوق بلاستيكية لحماية الملابس من الأوساخ. يجب مراعاة لف الملابس وتجنب فردها. يساعد ذلك على زيادة المساحة وتقليل التجاعيد. يمكن أيضاً استخدام الأكياس المضغوطة للتعبئة. تساعد هذه الحقائب الصغيرة في الحفاظ على الملابس مضغوطة ومرتبة وتوفر مساحة أكبر. فيما يتعلق بأدوات التجميل فيجب الحرص على وضعها في حقيبة شفافة مغلقة بشكل جيد فوق الملابس.

ضع دائما أدوات النظافة الخاصة بك للسفر، مثل فرشاة الأسنان والشامبو وواقي الشمس، في حقيبة صغيرة في زاوية خزانة أو درج لسهول الحصول عليها في رحلاتك الدائمة. وضع الحقيبة الصغيرة أعلى أغراضك.

إذا كنت تحمل بدلة أو فستان سهرة في حقيبة سفرك، فمن الأفضل ألا تطوية وتضعه آخر قطعة مفروداً فوق باقي الأغراض حتى لا ينكمش.