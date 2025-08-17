17 أغسطس 2025
وأُقيم النزال ضمن بطولة "UFC 319" فجر الأحد في مركز يونايتد بشيكاغو، معقل فريق شيكاغو بولز، وبهذا الفوز مدد شيماييف (31 عاماً) سلسلة عدم هزيمته إلى 15 نزالاً متتالياً، بينها 9 نزالات ضمن منافسات منظمة "UFC".
وشهد النزال سيطرة تكتيكية وبدنية كاملة من شيماييف على مدى خمس جولات، إذ أسقط منافسه عدة مرات، ووجه ضربات قوية ودقيقة، مسجلاً أرقاماً لافتة في الضربات القاضية، فضلاً عن تفوقه على الأرض وفي الوقوف.
وأكد شيماييف هيمنته في الجولة الخامسة والحاسمة، محافظاً على تفوقه حتى النهاية، ليُعلن فوزه بإجماع الحكام وتتويجه بطلاً للعالم بجدارة.
وبهذا الإنجاز، يرسخ شيماييف مكانته بوصفه أحد أبرز نجوم الوزن المتوسط في تاريخ UFC، بعد أداء وُصف بـ"التكتيكي والبدني الاستثنائي" جعله يعتلي القمة دون منازع.