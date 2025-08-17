وأُقيم النزال ضمن بطولة "UFC 319" فجر الأحد في مركز يونايتد بشيكاغو، معقل فريق شيكاغو بولز، وبهذا الفوز مدد شيماييف (31 عاماً) سلسلة عدم هزيمته إلى 15 نزالاً متتالياً، بينها 9 نزالات ضمن منافسات منظمة "UFC".

وشهد النزال سيطرة تكتيكية وبدنية كاملة من شيماييف على مدى خمس جولات، إذ أسقط منافسه عدة مرات، ووجه ضربات قوية ودقيقة، مسجلاً أرقاماً لافتة في الضربات القاضية، فضلاً عن تفوقه على الأرض وفي الوقوف.