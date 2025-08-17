أخبار العالم
حمزة شيماييف يتوّج بطلاً للعالم في الوزن المتوسط بعد فوز تاريخي في بطولة الفنون القتالية المختلطة
تُوِّج البطل الإماراتي حمزة شيماييف اليوم الأحد، بلقب بطولة العالم للوزن المتوسط في الفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه المستحق على بطل العالم السابق الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس في النزال الرئيسي لبطولة "UFC 319".
دانا وايت يتوج المقاتل الإماراتي حمزة شيماييف بحزام بطولة الوزن المتوسط بعد فوزه على الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس في UFC 319 بشيكاغو / AFP
17 أغسطس 2025

وأُقيم النزال ضمن بطولة "UFC 319" فجر الأحد في مركز يونايتد بشيكاغو، معقل فريق شيكاغو بولز، وبهذا الفوز مدد شيماييف (31 عاماً) سلسلة عدم هزيمته إلى 15 نزالاً متتالياً، بينها 9 نزالات ضمن منافسات منظمة "UFC".

وشهد النزال سيطرة تكتيكية وبدنية كاملة من شيماييف على مدى خمس جولات، إذ أسقط منافسه عدة مرات، ووجه ضربات قوية ودقيقة، مسجلاً أرقاماً لافتة في الضربات القاضية، فضلاً عن تفوقه على الأرض وفي الوقوف.

وأكد شيماييف هيمنته في الجولة الخامسة والحاسمة، محافظاً على تفوقه حتى النهاية، ليُعلن فوزه بإجماع الحكام وتتويجه بطلاً للعالم بجدارة.

وبهذا الإنجاز، يرسخ شيماييف مكانته بوصفه أحد أبرز نجوم الوزن المتوسط في تاريخ UFC، بعد أداء وُصف بـ"التكتيكي والبدني الاستثنائي" جعله يعتلي القمة دون منازع.

