وأكدت الحركة في بيان رسمي صدر اليوم الأحد، أنها وافقت على صفقة تبادل جزئية، وأبدت استعداداً للمضي في صفقة شاملة، لكنها اتهمت نتنياهو بوضع عراقيل جديدة بشكل مستمر، رغم موافقتها على المقترح الذي تقدّم به الوسطاء في 18 أغسطس/آب الجاري، من دون الكشف عن تفاصيله.

وأشارت "حماس" إلى أن إعلان نتنياهو تسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، بعد موافقة الحركة على مبادرة الوسطاء، يُظهر إصراره على تعطيل أي اتفاق محتمل.

وأضاف البيان أن نتنياهو تجاهل جهود الوسطاء في انتظار رد تل أبيب على مقترح التهدئة، وأعلن المضي في الخطة التي أُقرت في 8 أغسطس/آب، وسط تحذيرات دولية من تداعياتها الكارثية على سكان القطاع.

واستندت الحركة إلى تصريحات إسرائيلية وأمريكية، قالت إنها تؤكد مسؤولية نتنياهو عن إفشال جهود التهدئة وصفقات تبادل الأسرى.

ولفتت إلى تصريحات المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، التي أشار فيها إلى مماطلة نتنياهو وطرحه شروطاً جديدة كلما اقترب الطرفان من التوصل لاتفاق.

وكشف ميلر، في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، أن نتنياهو أبلغ واشنطن بعزمه مواصلة الحرب "لعقود قادمة"، رغم تحذيرات وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، أنتوني بلينكن، من غياب خطة واضحة لمستقبل غزة.

وأكد ميلر كذلك تقارير تفيد بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عطّلا خمس محاولات على الأقل لإبرام اتفاق تبادل أسرى مع "حماس".