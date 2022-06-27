دشّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعالم العربي حملة مقاطعة واسعة الموقع الإلكتروني العالمي لبيع الأزياء شي إن بسبب دعمه المثلية الجنسية، وفق المشاركين بالحملة.

وفي الوقت الذي اكتفى الموقع بنشر الصور الملونة "شعار المثليين" من دون تعليق، قال رواد مواقع التواصل إنه بذلك يدعم المثلية ودعوا لمقاطعته.

وحظيت الحملة بتفاعل واسع من آلاف النشطاء في دول عربية عدة تحت وسم #مقاطعه_شي_ان الذي سجل عشرات آلاف التغريدات خلال الساعات القليلة الماضية.

لكن الموقع الموقع التجاري الشهير نشر عبر إحدى منصاته المتعددة على تطبيق إنستغرام صوراً لعلم المثليين الذي يضم 6 ألوان، وعرض منتجات وأزياء للمثليين أرفقت بتعليقات تشير صراحةً إلى دعمها لهذه الفئة وتسليطها الضوء على حياتهم ودعوتها لدعمهم طوال العام.

وتأسس موقع شي إن عام 2008 يتخذ من الصين مقراً له، وهو واحد من أهم وأبرز المواقع الإلكترونية للتسويق وبيع الأزياء في العالم، ويحظى بإقبال واسع في العالم والوطن العربي.