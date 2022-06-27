سياسة
2 دقيقة قراءة
حملة مقاطعة واسعة بالعالم العربي ضد موقع الأزياء شي إن.. ما السبب؟
دشّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعالم العربي حملة مقاطعة واسعة للموقع الإلكتروني العالمي لبيع الأزياء شي إن بسبب دعمه المثلية الجنسية.
حملة مقاطعة واسعة بالعالم العربي ضد موقع الأزياء شي إن.. ما السبب؟
"شي إن" واحد من أهم المواقع الإلكترونية للتسويق وبيع الأزياء في العالم / Reuters
27 يونيو 2022

دشّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعالم العربي حملة مقاطعة واسعة الموقع الإلكتروني العالمي لبيع الأزياء شي إن بسبب دعمه المثلية الجنسية، وفق المشاركين بالحملة.

وفي الوقت الذي اكتفى الموقع بنشر الصور الملونة "شعار المثليين" من دون تعليق، قال رواد مواقع التواصل إنه بذلك يدعم المثلية ودعوا لمقاطعته.

وحظيت الحملة بتفاعل واسع من آلاف النشطاء في دول عربية عدة تحت وسم #مقاطعه_شي_ان الذي سجل عشرات آلاف التغريدات خلال الساعات القليلة الماضية.

لكن الموقع الموقع التجاري الشهير نشر عبر إحدى منصاته المتعددة على تطبيق إنستغرام صوراً لعلم المثليين الذي يضم 6 ألوان، وعرض منتجات وأزياء للمثليين أرفقت بتعليقات تشير صراحةً إلى دعمها لهذه الفئة وتسليطها الضوء على حياتهم ودعوتها لدعمهم طوال العام.

وتأسس موقع شي إن عام 2008 يتخذ من الصين مقراً له، وهو واحد من أهم وأبرز المواقع الإلكترونية للتسويق وبيع الأزياء في العالم، ويحظى بإقبال واسع في العالم والوطن العربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us