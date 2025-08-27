وأوضح بيراموف أن تركيا دعمت دائماً الموقف المحقّ لباكو في المحافل الدولية. وقال إن "الخطوات المنسَّقة والمتزامنة التي اتُّخذت مع تركيا في عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا أسهمت في السلام".

وشدد وزير الخارجية الأذربيجاني على أن الموقف النشط لتركيا لعب دوراً مهماً في تأمين الاستقرار الإقليمي. وأضاف بيراموف: "نُبلغ الجانب التركي بانتظام بالخطوات المتخَذة ونمضي قدماً معاً على طريق السلام الدائم".

وفي 8 أغسطس/آب الجاري، وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إعلاناً مشتركاً باسم "خريطة طريق في سبيل السلام"، عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في البيت الأبيض.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في مارس/آذار 2025، إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.