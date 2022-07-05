وقّع وزيرا خارجية السويد وفنلندا الثلاثاء، بروتوكولات طلب انضمام بلديهما إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك عقب توجيه الحلف دعوة رسمية للبلدين للانضمام إليه خلال قمة زعماء الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد، يومي 29 و30 يونيو/حزيران الماضي.

إثر ذلك اجتمع ممثلو الدول أعضاء الحلف في مقر الناتو ببروكسل، لاستكمال الإجراءات اللازمة لانضمام البلدين المذكورين إلى الحلف.

وفي معرض تعليقه على الأمر، وصف أمين عامّ الحلف ينس ستولتنبرغ، توقيع السويد وفنلندا بروتوكول الانضمام، بـ"التاريخي للبلدين وللأمن المشترك".

وأضاف أن توقيع بروتوكول الانضمام يأتي بعد إبرام مذكرة تفاهم ثلاثية بين تركيا وفنلندا والسويد.

ومن المقرَّر في المرحلة المقبلة أن توقّع الدول الأعضاء في الناتو بروتوكول انضمام فنلندا والسويد، كلّ دولة حسب آلياتها التشريعية والقانونية.

والثلاثاء الماضي وقّعَت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو، على هامش قمة التكتُّل في مدريد، بعد تَعهُّد البلدين الأوروبيين بالاستجابة للمطالب التركية.