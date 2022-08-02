حلقت عدة طائرات حربية صينية قرب خط الوسط الذي يقسم مضيق تايوان حسبما أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز، بينما يتوقع وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان في وقت لاحق الثلاثاء.

والثلاثاء حذّرت الصين الولايات المتحدة من أنها "ستدفع الثمن" في حال زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان، في ظلّ احتدام التوتّرات بين بكين وواشنطن.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونيينغ، خلال إحاطة إعلامية دورية إن "الجانب الأمريكي سيتحمّل المسؤولية وسيدفع الثمن في حال المساس بمصالح الصين الأمنية السيادية".

وكانت الولايات المتحدة صرحت الاثنين أنها لن ترضخ لترهيب "قعقعة السيوف" الصينية بخصوص زيارة بيلوسي.

من جانبه قال المصدر إنه إلى جانب تحليق الطائرات الصينية قرب خط الوسط في الممر المائي ذي الحساسية الشديدة صباح الثلاثاء، ظلت عدة سفن حربية صينية قريبة من الخط غير الرسمي منذ الاثنين.

وذكر المصدر أن السفن والطائرات الحربية الصينية حلقت قرب خط الوسط صباح الثلاثاء في خطوة غير معتادة وصفها المصدر بأنها "استفزازية للغاية".

وأضاف أن المقاتلات الصينية أجرت مراراً مناورات تكتيكية "لامست" خلالها، لفترة وجيزة، خط الوسط وحلقت عائدة إلى الجانب الآخر من المضيق صباح الثلاثاء، في حين كانت الطائرات التايوانية في حالة تأهب على مقربة.

ولا تعبر طائرات أي من الجانبين عادة خط الوسط.

وفي بيان الثلاثاء قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها على دراية تامة بالأنشطة العسكرية قرب تايوان وستنشر القوات على نحو ملائم رداً على "تهديدات العدو".

ولم يتسن الحصول على تعقيب حتى الآن من وزارتي الدفاع والخارجية الصينيتين.

وذكرت صحيفة ليبرتي تايمز التايوانية أنه من المقرر وصول وفد بيلوسي الساعة 10:20 مساء (14:20 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء، دون ذكر مصادر.

وتزور بيلوسي ماليزيا الثلاثاء ضمن جولة آسيوية بدأت بزيارة سنغافورة أمس الاثنين. وقال مكتبها إنها ستزور أيضاً كوريا الجنوبية واليابان، في حين لم يتطرق إلى زيارة تايوان.