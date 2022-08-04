سياسة
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"تمر بغداد".. حلوى فريدة تباع في شوارع بورصة التركية منذ أكثر من نصف قرن
تتميز تركيا بثراء وتنوع مأكولاتها بخاصة في مجال الحلويات، وفي بورصة تجربة فريدة من نوعها بدأت على سبيل التجربة منذ أكثر من خمسين عاماً لتصبح اليوم أحد الأطعمة المميزة للمدينة وانتشرت لا في المدينة وحسب بل في تركيا وخارجها أيضاً
"تمر بغداد".. حلوى فريدة تباع في شوارع بورصة التركية منذ أكثر من نصف قرن
"تمر بغداد".. نكهة فريدة تباع في شوارع بورصة التركية منذ أكثر من نصف قرن / AA
4 أغسطس 2022

حلوى تمر بغداد المنتجة في بورصة، تباع في الشوارع منذ أكثر من 50 عاماً. الحلوى، التي بدأها صانع الحلويات"كنغور سيونج" على سبيل التجربة والخطأ في عام 1971 وحصلت على اسمها من تشابهها مع شارع بغداد وأشجار إسطنبول، التي كان معجباً بها سيوينج.

تحضّر حلوى تمر بغداد، والتي يباع معظمها في سيارات متنقلة، بمزيج من الدقيق والسكر والبيض والزبادي والتوابل الخاصة. توضع بعد ذلك في الفرن وتقدم مع جوز الهند بعد صب الشراب المحلى.

يفضل أيضاً تقديم حلوى تمر بغداد خلال أيام رمضان والشتاء. وقال سيهان إرج، مدير الأعمال في شركة حلوى تمر بغداد الشهيرة لمراسل الأناضول إن الحلوى قدمت للجمهور شهية محلية في بورصة لمدة نصف قرن.

وأشار إلى أن الشركة تنتج منذ 3 أجيال وأضاف: "وضعت الحلوى نفسها في شارع بغداد في إسطنبول . كانت تسمى حلوى تمر بغداد لأن لونها وشكلها كانا متشابهين أيضاً مع التمر. يحب سكان بورصة هذه الحلوى كثيراً، حتى أولئك الذين يخرجون من المدينة يقدمون بالضرورة الحلوى لأحبائهم. نواصل التوزيع التقليدي لدينا مع عربات الشارع. بالإضافة إلى ذلك، نوزعها عبر سلاسل البقالة الكبيرة خارج بورصة، في الولايات المحيطة وجميع الولايات التركية كما نرسلها أيضاً إلى سويسرا وألمانيا".

وأوضح إيرج أن 20 سيارة متنقلة تعمل في جميع أنحاء بورصة وقال :" لدينا أشخاص ينتظرون عرباتنا المتجولة بين الأحياء، هذه هي الطريقة التي نقدمها، يجرى إنتاج الحلوى لدينا، وهي مناسبة جداً لظروف النظافة، بلا أي إضافات فيها، ونستخدم لتحليتها سكر البنجر المنزلي.

مصدر:AA
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