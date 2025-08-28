سياسة
2 دقيقة قراءة
كييف تتحرك في الرياض ونيويورك لدفع جهود إنهاء الحرب.. والكرملين يؤكد غياب جدول لمباحثات جديدة
قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني أمس الأربعاء إنه يزور الرياض برفقة رئيس مجلس الأمن القومي رستم أوميروف، قبل محادثات في وقت لاحق من الأسبوع مع مسؤولي الإدارة الأمريكية في نيويورك.
كييف تتحرك في الرياض ونيويورك لدفع جهود إنهاء الحرب.. والكرملين يؤكد غياب جدول لمباحثات جديدة
زيلينسكي يرسل مفاوضين إلى نيويورك لإجراء محادثات أمنية / AP
28 أغسطس 2025

وقال يرماك في منشور على تطبيق تليغرام إن المحادثات في الرياض ركزت على مسارات السلام في أوكرانيا، ومشاركة السعودية في هذه العملية. وقال يرماك إنه وأوميروف التقيا وزير الدفاع السعودي ومستشار الأمن القومي.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق أن الوفد سيجري محادثات الخميس في سويسرا على أن يتوجه إلى نيويورك يوم الجمعة لإجراء محادثات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية.

محادثات في أمريكا

في السياق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كبار مفاوضيه سيتوجهون إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا في ظل استمرار الحرب الروسية.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي الأربعاء إن رئيس مكتبه الرئاسي أندريه يرماك ووزير الدفاع السابق رستم عمروف من المقرر أن يلتقيا مسؤولين أمريكيين في نيويورك غداً الجمعة.

وأضاف زيلينسكي: "كل من يعمل على مضمون الضمانات الأمنية سيشارك، في الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية"، مشيراً إلى أن "المهمة هي التحرك بأسرع ما يمكن، حتى تصبح هذه أيضاً أداة ضغط. يجب أن يرى الروس جدية موقف العالم وحجم العواقب إذا استمرت الحرب".

واتهم زيلينسكي موسكو برفض التفاوض ونقض وعد كانت قد قطعته للرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وتهدف الضمانات الأمنية إلى حماية أوكرانيا من أي عدوان روسي متجدد بعد انتهاء الحرب.

لا جدول للمفاوضات

في غضون ذلك، رفض الكرملين مجدداً مطالب زيلينسكي وحلفائه الغربيين بإجراء محادثات سلام سريعة مع الرئيس بوتين، وتحدث المتحدث ديمتري بيسكوف عن أولويات أخرى الأربعاء.

اختيارات المحرر

وأكد بيسكوف وجود اتصالات مستمرة بين المفاوضين الروس والأوكرانيين من الاجتماعات السابقة في إسطنبول، إلا أنه لم يجرِ تحديد موعد لاستمرار هذه المحادثات.

ولم يتطرق المتحدث إلى اجتماع محتمل بين بوتين وزيلينسكي، والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورحب به الحلفاء بما في ذلك المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وفيما يتعلق بضمانات الأمن المستقبلية لأوكرانيا التي تجري مناقشتها في أوروبا، بعد انتهاء الأعمال العدائية، قال بيسكوف إن القضية من أهم القضايا. وأكد مجدداً أن روسيا لن تقبل بوجود قوات من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا.

ورداً على سؤال عن مدى استعداد روسيا للموافقة على ذلك، قال إن هذا لا ينبغي أن يكون موضوع نقاش عام، مضيفاً أنه من السابق لأوانه مناقشة تفاصيل الحل.

وقال بيسكوف: "لا ينبغي العمل بشكل علني، فقط بهذه الطريقة يمكن تحقيق نتيجة".

وأشاد مجدداً بجهود ترامب كوسيط لتحقيق السلام وإنهاء الصراع قائلاً: "نعتقد أن هذه الجهود مهمة للغاية ويمكن أن تساعد بالفعل في حل هذا الصراع المعقد طويل الأمد، والذي لم نبدأه نحن".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us