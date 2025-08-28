وقال يرماك في منشور على تطبيق تليغرام إن المحادثات في الرياض ركزت على مسارات السلام في أوكرانيا، ومشاركة السعودية في هذه العملية. وقال يرماك إنه وأوميروف التقيا وزير الدفاع السعودي ومستشار الأمن القومي.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق أن الوفد سيجري محادثات الخميس في سويسرا على أن يتوجه إلى نيويورك يوم الجمعة لإجراء محادثات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية.

محادثات في أمريكا

في السياق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كبار مفاوضيه سيتوجهون إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا في ظل استمرار الحرب الروسية.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي الأربعاء إن رئيس مكتبه الرئاسي أندريه يرماك ووزير الدفاع السابق رستم عمروف من المقرر أن يلتقيا مسؤولين أمريكيين في نيويورك غداً الجمعة.

وأضاف زيلينسكي: "كل من يعمل على مضمون الضمانات الأمنية سيشارك، في الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية"، مشيراً إلى أن "المهمة هي التحرك بأسرع ما يمكن، حتى تصبح هذه أيضاً أداة ضغط. يجب أن يرى الروس جدية موقف العالم وحجم العواقب إذا استمرت الحرب".

واتهم زيلينسكي موسكو برفض التفاوض ونقض وعد كانت قد قطعته للرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وتهدف الضمانات الأمنية إلى حماية أوكرانيا من أي عدوان روسي متجدد بعد انتهاء الحرب.

لا جدول للمفاوضات

في غضون ذلك، رفض الكرملين مجدداً مطالب زيلينسكي وحلفائه الغربيين بإجراء محادثات سلام سريعة مع الرئيس بوتين، وتحدث المتحدث ديمتري بيسكوف عن أولويات أخرى الأربعاء.