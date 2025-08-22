فبينما تروّج إسرائيل لنسب متقاربة بين شهداء المدنيين والمقاتلين، تكشف الوثائق أن الغالبية الساحقة من الضحايا بما لا يقل عن 83% هم من المدنيين، ما يضع الحرب في غزة ضمن أكثر الحملات دموية في التاريخ الحديث من حيث استهداف المدنيين، ويثير تساؤلات عميقة حول سياسة "التلاعب بالأرقام" التي اعتمدتها تل أبيب لتبرير هجماتها.

وسبق لتحقيق آخر نشره الموقع الإسرائيلي أوضح فيه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي خفف بشكل كبير قيود سقوط الضحايا المدنيين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، فسمح بقتل أكثر من 100 مدني فلسطيني في محاولة لاغتيال قائد كبير في حماس، وما يصل إلى 20 مدنيّاً في استهداف عناصر صغار.

ووفقاً لمجلة الإيكونوميست وضع الجيش الأمريكي خلال حرب العراق ما نسبته 30 شخصاً مدنيّاً كضرر جانبي مقابل القضاء على الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين.

هذا الأمر يتفق مع سلوك إسرائيل في حربها على غزة، ففي نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحت مبرر اغتيال إبراهيم البياري، قائد كتيبة "الخلفاء" في كتائب القسّام، قصف سلاح الجو الإسرائيلي مخيم جباليا، الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 120 فلسطينيّاً وإصابة مئات بينهم عشرات الحالات الخطرة، بالإضافة إلى الدمار الواسع الذي لحق بالمخيم.

الأمر نفسه جرى في حالة اغتيال قائد لواء الوسطى في كتائب القسام، أيمن نوفل، بعد أن قصفت قوات الاحتلال حيّاً سكنيّاً كاملاً في المخيم.



آلية الحصر

وفقاً لمعلومات استخباراتية سرية تعود إلى مايو/أيار، تحدثت إلى معدي التحقيق، قدّر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل نحو 8,900 مقاتل في هجماته على غزة، وهو ما يعني أن ما لا يقل عن 83% من ضحايا الحرب كانوا مدنيين.

هذه الأرقام مستقاة من قاعدة بيانات تشرف عليها شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، والتي يعتبرها جيش الاحتلال المرجع الوحيد الموثوق لتحديد أعداد الشهداء من المقاتلين.

وأكدت مصادر مطلعة للتحقيق أن كل حالة وفاة يجري التحقق منها بشكل فردي، بخلاف التقديرات الأولية الصادرة عن القيادة الجنوبية التي أعلنت أواخر العام الماضي “مقتل نحو 17 ألف مقاتل”، استناداً إلى تقارير ميدانية مضخّمة من الجنود.

ففي إحدى الحوادث في رفح، مثلاً، تسبب جنود الاحتلال الإسرائيلي في استشهاد نحو 100 شخص، بينما أظهرت شهادات من داخل الكتيبة أن عدد المسلحين بينهم لم يتجاوز شخصين فقط.

وفي أبريل/نيسان 2024، ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن عدة أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست شككوا في مصداقية أرقام الجيش، وبعد مراجعة البيانات تبين أن الأرقام أقل بكثير، وأن الجيش ضخّمها "لإيجاد نسبة 2:1" بين المدنيين والمقاتلين.

وقال مصدر استخباراتي رافق القوات على الأرض: "نعلن عن أعداد كبيرة من مقاتلي حماس قُتلوا، لكنني أعتقد أن معظمهم ليسوا مقاتلين فعلاً.. لو صدقت روايات الألوية، لخلصت إلى أننا قتلنا 200% من مقاتلي حماس في المنطقة".

عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول مباشرة، بدأ يوسي ساريئيل، قائد وحدة الاستخبارات الإشارية النخبوية (الوحدة 8200) آنذاك، بمشاركة تحديث يومي مع ضباطه يتضمن أعداد الشهداء من عناصر حماس والجهاد الإسلامي في غزة. ووفق ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت للتقرير، عُرفت هذه الإحصاءات باسم "لوحة قيادة الحرب"، واعتُبرت مقياساً لنجاح الجيش.

أحد مرؤوسي ساريئيل أوضح أن القائد كان يركّز بشكل مفرط على "البيانات، البيانات، البيانات"، مع السعي لتحويل كل شيء إلى أرقام لإظهار الكفاءة وإضفاء طابع تكنولوجي على العمليات.

وأضاف مصدر آخر أن المشهد كان أشبه بـ"مباراة كرة قدم، حيث يجلس الضباط يراقبون الأرقام وهي ترتفع على الشاشة".