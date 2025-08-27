وبحسب صحيفة خمير تايمز الكمبودية، جاء الاجتماع في ظل تصاعد التوترات العسكرية على طول الحدود المشتركة، وشارك فيه وفدان عسكريان رفيعان من البلدين.

وترأس الوفد الكمبودي قائد المنطقة العسكرية الرابعة الفريق بوف هينج، فيما قاد الوفد التايلاندي قائد المنطقة العسكرية الثانية الفريق بونسين بادكلانج.

وقالت وزارة الدفاع الكمبودية إن اللقاء يهدف إلى تشجيع الجانبين على التنفيذ الكامل والفعّال لاتفاقيات وقف إطلاق النار، وتجنب أي تصعيد إضافي.

وخلال مؤتمر صحفي، أعربت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية، مالي سوتشيتا، عن أملها في أن يسفر الاجتماع عن "نتائج إيجابية تعزز التزام الطرفين وقف إطلاق النار بشكل كامل وفعّال، بما يفضي إلى تحقيق السلام والاستقرار واستعادة الحياة الطبيعية في أقرب وقت".