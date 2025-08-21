وأفادت صحيفة “كييف إندبندنت” ووكالة أنباء "آر بي سي يوكرين"، أنه سُمعت انفجارات في كييف وفي مدينة لفيف غربي أوكرانيا، ونقلت الوكالة عن الحاكم العسكري للمنطقة، ماكسيم كوزيتسكي، قوله إن أنظمة الدفاع الجوي جرى تفعيلها في الإقليم.

ومساء الأربعاء، جرى إصدار إنذار جوي في كييف بينما تواصلت الهجمات بالطائرات المُسيرة طوال الليل، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن أنظمة الدفاع الجوي كانت نشطة أيضا داخل المدينة، فيما طُلب من السكان البقاء في الملاجئ.

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الخميس، إن روسيا استهدفت خلال الليل مصنعاً أمريكياً للإلكترونيات في غرب أوكرانيا مما تسبب في أضرار جسيمة وسقوط قتلى ومصابين.

ونشر الوزير على منصة إكس منشوراً جاء فيه: "منشأة مدنية بالكامل لا علاقة لها بالدفاع أو الجيش"، مضيفاً: "هذا ليس الهجوم الروسي الأول على شركات أمريكية في أوكرانيا بعد ضربات سابقة استهدفت مكاتب بوينغ في كييف في وقت سابق من هذا العام وهجمات أخرى".

وذكر سيبيها أن روسيا استخدمت مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الأسرع من الصوت وصواريخ باليستية وصواريخ كروز في الهجمات التي شنتها على أنحاء البلاد.

إلى ذلك، قالت القوات الجوية الأوكرانية، الخميس، إن روسيا شنت هجوماً على البلاد خلال الليل استخدمت فيه 574 طائرة مسيرة و40 صاروخاً.