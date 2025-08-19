وأكد المكتب في بيان الاثنين، تسجيل وفيات بسبب الجوع، من بينها حالات لأطفال، في ظل استمرار الأعمال العدائية والقيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية، وشدد على أن الجوع الشديد والانهيار الكامل للخدمات الأساسية في القطاع باتا يهددان حياة السكان، والبالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، نصفهم من الأطفال.

من جانبه، أورد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف، أن الحيلولة دون استمرار هذه الوفيات تتطلب إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وواسع النطاق عبر جميع المعابر والطرق الممكنة.

وأعرب دوجاريك عن قلق الأمم المتحدة من إعلان السلطات الإسرائيلية نيتها توسيع عملياتها العسكرية داخل مدينة غزة، محذراً من أن ذلك سيؤدي إلى موجات نزوح جديدة باتجاه مناطق مكتظة ومحرومة من أبسط مقومات الحياة، كالغذاء والمياه والخدمات الطبية.

في سياق متصل، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، الثلاثاء، إن عام 2024 شهد مقتل عدد قياسي من عمال الإغاثة بلغ 383 شخصاً، قرابة نصفهم في غزة، وأضاف في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن هذا الرقم يمثل تحذيراً صارخاً بشأن تدهور حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين في مناطق النزاع.

وأشار فليتشر إلى أن معظم الضحايا من عمال الإغاثة كانوا من الكوادر الوطنية، الذين قتلوا أثناء أداء عملهم أو في منازلهم، ودعا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن "استمرار الهجمات بهذا الحجم دون مساءلة يُعد إدانة مخزية لصمت المجتمع الدولي وتقاعسه".