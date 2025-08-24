24 أغسطس 2025
ودخلت السفينة "تي جي غي أناضولو" مضيق إسطنبول من جهة البحر الأسود، برفقة عدد من السفن الحربية التركية، ضمن فاعليات المهرجان الذي تنظمه وزارة الدفاع التركية.
وبدأت السفن المشاركة في الاستعراض البحري عبورها من موقع جسر "ياووز سلطان سليم" شمال المضيق، باتجاه بحر مرمرة جنوباً، في مشهد استعراضي لفت الأنظار.
ويُنظَّم مهرجان "تكنوفيست الوطن الأزرق" هذا العام ضمن فاعليات مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي تستضيفه إسطنبول في سبتمبر/أيلول المقبل، مع تركيز خاص على التكنولوجيا البحرية والصناعات الدفاعية المرتبطة بها.
مصدر:TRT ARABI