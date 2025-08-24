تركيا
مضيق إسطنبول يشهد استعراضاً بحرياً ضمن مهرجان "تكنوفيست الوطن الأزرق"
انطلق اليوم الأحد، استعراض مهرجان "تكنوفيست الوطن الأزرق" في مضيق إسطنبول، بمشاركة حاملة الطائرات المسيّرة "تي جي غي أناضولو"، أكبر سفينة عسكرية في تاريخ تركيا.
استعراض مهرجان "تكنوفيست الوطن الأزرق" بالبوسفور / AA
24 أغسطس 2025

ودخلت السفينة "تي جي غي أناضولو" مضيق إسطنبول من جهة البحر الأسود، برفقة عدد من السفن الحربية التركية، ضمن فاعليات المهرجان الذي تنظمه وزارة الدفاع التركية.

وبدأت السفن المشاركة في الاستعراض البحري عبورها من موقع جسر "ياووز سلطان سليم" شمال المضيق، باتجاه بحر مرمرة جنوباً، في مشهد استعراضي لفت الأنظار.

ويُنظَّم مهرجان "تكنوفيست الوطن الأزرق" هذا العام ضمن فاعليات مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي تستضيفه إسطنبول في سبتمبر/أيلول المقبل، مع تركيز خاص على التكنولوجيا البحرية والصناعات الدفاعية المرتبطة بها.

مصدر:TRT ARABI
