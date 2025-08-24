ودخلت السفينة "تي جي غي أناضولو" مضيق إسطنبول من جهة البحر الأسود، برفقة عدد من السفن الحربية التركية، ضمن فاعليات المهرجان الذي تنظمه وزارة الدفاع التركية.

وبدأت السفن المشاركة في الاستعراض البحري عبورها من موقع جسر "ياووز سلطان سليم" شمال المضيق، باتجاه بحر مرمرة جنوباً، في مشهد استعراضي لفت الأنظار.