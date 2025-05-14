الحرب على غزة
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"انتصاراً لمظلومية الفلسطيين".. الحوثيون يهاجمون مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، في عملية قالت إنها تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني".
"انتصاراً لمظلومية الفلسطيين".. الحوثيون يهاجمون مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي
صاروخ باليستي فرط صوتي / Others
منذ يوم واحد

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، نشر عبر منصة تليغرام، بعد إعلان جيش الاحتلال في وقت سابق من يوم الأربعاء اعتراض صاروخ "أطلق من اليمن"، عقب انطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد، بما فيها منطقة تل أبيب الكبرى.

وقال سريع: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة (للحوثيين) عملية عسكرية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حقق هدفه بنجاح".

وأضاف أن الصاروخ "تسبب في هروب ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة". وذكر أن العملية تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورفضاً للإبادة الإسرائيلية في غزة، وتأكيداً لاستمرار حظر الملاحة في المطار المذكور".

ويقول الحوثيون إنهم يطلقون الصواريخ على إسرائيل "نصرة للفلسطينيين في غزة"، وإنهم مستمرون في ذلك ما دامت تل أبيب تواصل حرب الإبادة على القطاع.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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